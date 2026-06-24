Paola Aguirre: “El narcotráfico goza de impunidad”

Ante la recurrencia de escándalos vinculados al crimen organizado, la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre indicia que se ha debilitado la reputación de Bolivia ante la comunidad global.

Al respecto, manifestó que “es lamentable la situación que está viviendo nuestro país, son recurrentes los episodios que merman nuestra credibilidad en el orden internacional”.

Un desafío pendiente para el Estado

A pesar de los cambios políticos, indica que las estructuras delictivas parecen mantener su vigencia y fuerza operativa en el territorio nacional.

“Queda claro de que el narcotráfico no acabó con la salida del MAS del poder, y creo que ese es un gran desafío del gobierno nacional, principalmente para dar certidumbre a los ciudadanos y claridad respecto a cuál es su posición contra la lucha contra el narcotráfico”, enfatizó la autoridad de Santa Cruz.

La situación se profundiza con los reportes internacionales que, según Aguirre, “demuestran un debilitamiento institucional en cuanto a políticas públicas de lucha contra el narcotráfico”.

Para concluir, la autoridad sentenció que “deben necesariamente esclarecerse estos hechos ante la ciudadanía porque pareciera ser que el narcotráfico sigue gozando en nuestro país de un manto de impunidad”.

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