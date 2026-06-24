Lo último: Estas son las nuevas fechas oficiales para el Gran Poder 2026

La Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder confirmó las nuevas fechas para la realización de la promesa y la fastuosa entrada en honor al Señor Jesús del Gran Poder, luego de que los bloqueos registrados durante más de 50 días afectaran la organización de esta importante festividad paceña.

Fechas definidas

Tras una asamblea de evaluación, la dirigencia determinó que la promesa se realizará el domingo 26 de julio, mientras que la entrada folklórica será el sábado 1 de agosto de 2026.

“Ya la Asamblea ha tomado una determinación. Después del análisis de todo lo que ha sucedido en nuestro país, ya tenemos fecha. Son fechas definitivas, esto no se cambia”, informó el presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder.

Fechas inamovibles

El representante de la asociación remarcó que las fechas definidas son inamovibles y que la festividad sí se realizará este año.

La decisión fue asumida tomando en cuenta la necesidad de dar un margen de tiempo para la reorganización de los conjuntos, fraternidades, bordadores, músicos, comerciantes y otros sectores que forman parte de la cadena económica vinculada al Gran Poder.

Buscan reactivar la economía naranja

Desde la organización explicaron que, si bien el país empieza a retornar a la normalidad tras los conflictos sociales, la recuperación económica no será inmediata.

Por esa razón, se decidió dar algunos días adicionales para permitir que la denominada economía naranja pueda reactivarse y que la entrada mantenga el brillo que la caracteriza.

“Vamos a darnos unos días más porque no nos vamos a poder recuperar económicamente rápido. Nos estamos dando unos días más para que la economía naranja se reactive y nuestra fastuosa entrada tenga el brillo que siempre ha tenido”, señaló el dirigente.

Gran Poder movió $us 80 millones en 2025

El presidente de la Asociación recordó que la entrada del Gran Poder generó un movimiento económico de aproximadamente 80 millones de dólares solo durante la jornada principal en la gestión 2025.

Para este año, la organización espera superar esa cifra, pese a las dificultades ocasionadas por los bloqueos y la paralización de actividades durante varias semanas.

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