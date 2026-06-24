¿Cuánta gasolina puedes comprar en bidones? Esto dice la ANH

La Agencia Nacional de Hidrocarburos ratificó que la venta de combustibles en bidones está regulada por normativa vigente y que cada persona puede abastecerse hasta con 120 litros por mes, siempre bajo los controles establecidos.

El director de la ANH, Rodrigo Zenteno, explicó que esta disposición continúa vigente y que el control se realiza mediante una aplicación instalada para verificar el volumen autorizado por persona.

“La normativa sobre bidoneros dice que se puede cargar hasta 120 litros al mes a través de una aplicación que tenemos instalada, y eso se está haciendo cumplir”, señaló Zenteno.

En zonas fronterizas el límite es menor

La autoridad indicó que en áreas de riesgo y zonas fronterizas se aplican volúmenes diferenciados, con el objetivo de controlar la comercialización del combustible y evitar posibles desvíos.

En estos sectores, la carga autorizada puede llegar hasta 50 litros, de acuerdo con la normativa vigente.

“En áreas de riesgo y fronteras, hasta 50 litros, y eso se está haciendo cumplir”, remarcó el director de la ANH.

Controles continuarán en estaciones de servicio

Zenteno sostuvo que la institución se encarga de hacer cumplir la normativa mientras no exista una nueva disposición que modifique los volúmenes autorizados.

“Mientras no haya una normativa que la cambie, lo que nosotros hacemos es cumplir la normativa”, afirmó.

La ANH mantiene controles en estaciones de servicio para verificar que la venta de carburantes en bidones se realice dentro de los límites permitidos y evitar la comercialización irregular de gasolina o diésel.

Medida busca evitar desvío de combustible

La regulación sobre la carga en bidones cobra importancia en medio del proceso de normalización del abastecimiento de combustible en el país, luego de varios días de filas y dificultades en los surtidores.

Las autoridades recordaron que el objetivo de estos controles es garantizar que el carburante llegue a quienes lo necesitan y evitar que sea destinado a la reventa o al contrabando, principalmente en zonas sensibles o fronterizas.

Mira la programación en Red Uno Play