La Paz: Transporte público opera al 50% usuarios esperan por horas

Largas filas de personas se registran en distintos puntos de la ciudad de La Paz debido a la falta de transporte público. Usuarios denunciaron que deben esperar por largos periodos para conseguir una movilidad, mientras el servicio continúa reducido por las dificultades en el abastecimiento de combustible.

El panorama se repite en paradas y avenidas principales, donde estudiantes, trabajadores y madres de familia intentan trasladarse a sus actividades diarias, en medio de una oferta limitada de minibuses, buses y otros vehículos del transporte público.

“Hay un montón de filas, como puede ver, y no hay forma de tomar movilidad. Con esto de los conflictos se tarda más, por lo menos dos horas para llegar”, relató una usuaria.

Retorno a clases aumentó la demanda

La situación se complicó con el retorno a clases presenciales y actividades universitarias, lo que elevó la demanda de transporte durante las primeras horas de la mañana, al mediodía y por la tarde.

Algunos usuarios señalaron que en sus zonas hay poca circulación de vehículos y que deben esperar más tiempo para llegar a sus destinos.

“Donde yo vivo no hay mucha movilidad, igual tengo que esperar. Con esto, peor todavía, más fila”, indicó otra pasajera.

Madres de familia también expresaron preocupación, aunque consideran necesario el retorno a las aulas para evitar mayores perjuicios en el avance escolar.

“Se están perjudicando los niños, ya no quieren pasar desde casa, pero es necesario para cerrar el ciclo escolar”, manifestó una madre.

Transporte dice que no trabaja ni el 50% del parque automotor

Representantes del transporte público en La Paz informaron que el sector opera de manera reducida debido a que muchas unidades continúan en filas en diferentes surtidores.

Según el sector, ni siquiera el 50% del parque automotor estaría funcionando con normalidad, lo que genera una fuerte presión sobre las unidades que sí están prestando servicio.

“No está trabajando ni el 50% del parque automotor. Lamentablemente podemos evidenciar que aún las movilidades siguen en las filas de los diferentes surtidores”, señalaron desde el transporte público.

Piden surtidores exclusivos para el sector

Los transportistas anunciaron que solicitarán a YPFB la habilitación de estaciones de servicio exclusivas para el transporte público, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustible y mejorar la frecuencia del servicio.

El pedido contempla al menos cinco surtidores exclusivos dentro de la ciudad de La Paz.

“Hemos pedido que pueda existir por lo menos unos cinco surtidores exclusivos para el transporte público. No ha habido respuesta, pero estamos viendo que YPFB cumpla con lo establecido”, indicaron.

Usuarios esperan normalización

Mientras algunas actividades retornan gradualmente a la normalidad, el transporte público continúa siendo una de las principales dificultades para la población paceña.

Los usuarios esperan que, con la distribución de combustible en las próximas horas, más unidades puedan volver a operar y se reduzcan las filas en las paradas de la ciudad.

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