Sorata: Incendio consume árbol histórico en la noche de San Juan

Momentos de preocupación se vivieron la noche de este martes 23 de junio en el municipio de Sorata, departamento de La Paz, luego de que uno de los históricos pinos ubicados en la plaza Enrique Peñaranda del Castillo se incendiara en medio de las actividades relacionadas con la tradicional celebración de San Juan.

El fuego fue advertido por vecinos, visitantes y personas que se encontraban en inmediaciones de la plaza principal, quienes observaron cómo las llamas avanzaban y consumían parte del árbol situado en pleno centro histórico de la población.

Vecinos se movilizaron para controlar el fuego

Tras advertir el incendio, pobladores del lugar reaccionaron de manera inmediata e intentaron controlar las llamas para evitar que el fuego se extendiera hacia otros árboles y áreas verdes cercanas.

La emergencia generó inquietud debido a que el hecho ocurrió en una zona con presencia de vegetación y en uno de los espacios públicos más representativos de Sorata.

El árbol afectado forma parte del entorno tradicional de la plaza Enrique Peñaranda del Castillo, considerada uno de los puntos característicos del municipio paceño.

Incendio ocurrió durante San Juan

El incidente se registró durante la noche de San Juan, fecha en la que suelen reforzarse las recomendaciones para evitar fogatas, quemas y el uso de elementos que puedan generar incendios.

Hasta el momento, no se establecieron de manera oficial las causas que originaron el fuego, por lo que se espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.

Aguardan informe sobre daños

De forma preliminar, se conoce que el incendio afectó uno de los pinos históricos de la plaza; sin embargo, aún no existe un reporte oficial sobre el alcance total de los daños ocasionados.

El hecho dejó preocupación entre habitantes y visitantes, quienes pidieron mayor prevención y control durante este tipo de celebraciones para proteger los espacios públicos, áreas verdes y patrimonio natural del municipio.

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