Cochabamba se moviliza en la noche de San Juan con masivos operativos contra fogatas y pirotecnia

En lo que se cataloga como la noche más fría del año, la ciudad de Cochabamba vive una intensa jornada de controles. Desde tempranas horas, la Intendencia, las direcciones de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana han desplegado operativos masivos tanto en los centros de abastecimiento como en las calles, con el objetivo primordial de proteger el medio ambiente y prevenir incendios en esta época seca. La urgencia de estas medidas se hizo evidente desde el amanecer, tras registrarse un incendio en el Parque Tunari.

Intenso movimiento comercial en el Mercado Calatayud

A pesar de las bajas temperaturas, el movimiento económico no se detuvo. En el Mercado Calatayud, sobre las avenidas Aroma y Lanza, una gran afluencia de ciudadanos se dio cita hasta avanzadas horas de la noche para adquirir los tradicionales "combos de San Juan".

Los productos más demandados por la población para combatir el frío son chorizos y embutidos, panes (varios compradores reportaron que el pan para hot dog ya se había agotado) y choclitos.

"Los precios están económicos, no está tan caro", afirmó un comprador en la zona, destacando que el abastecimiento se mantuvo regular durante la jornada.

Operativos municipales dan los primeros resultados: decomisos y sanciones

Un contingente de al menos 250 funcionarios municipales se desplazó por diferentes puntos estratégicos de la ciudad. El intendente municipal, Enrique Navia, informó que ya se han obtenido los primeros resultados, concentrándose los decomisos de pirotecnia principalmente en las zonas norte y centro de la ciudad, de manera particular en las intersecciones de la calle 25 de Mayo y Punata, Barrientos y en el Cruce Taquiña.

Navia lamentó la falta de conciencia de algunos ciudadanos y comerciantes que intentan burlar los controles escondiendo la mercadería en mochilas y bolsas, o vendiéndola de forma clandestina dentro de tiendas comerciales.

"Lamentablemente hay gente que no entiende, se ha hecho decomisar, la gente insulta sin saber... Lo que estamos haciendo es precautelar al medio ambiente. Hay una normativa municipal de hace más de 10 años que prohíbe la venta, el juego y el encendido de fogatas. Dañan a las aves, a nuestros adultos mayores con enfermedades pulmonares y a los animales", enfatizó el Intendente.

Sanciones drásticas

Las autoridades advirtieron que no solo se procederá al decomiso (cuyo reporte final se entregará a los Bomberos a primera hora de este miércoles), sino que también se sancionará severamente a los comercios infractores. Se identificó una tienda que vendía pirotecnia de forma camuflada, cuyo caso fue remitido a la subalcaldía correspondiente para la emisión de una multa de 2.000 UFVs.

La Gobernación despliega 18 brigadas en todo el departamento

A nivel departamental, la Gobernación de Cochabamba sumó esfuerzos activando 18 brigadas contra incendios a través de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), enfocadas en patrullajes conjuntos con las alcaldías locales.

El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Oscar Céspedes, detalló la logística del despliegue:

12 patrullas propias de la Gobernación: Conformadas por 5 personas cada una (60 funcionarios en total).

6 patrullas institucionales: Equipos de apoyo adicionales para el control en el eje metropolitano.

Céspedes reiteró la prohibición absoluta del encendido de fogatas y el uso de pirotecnia, haciendo un llamado a la sensibilidad de la población. Asimismo, instó a los gobiernos autónomos municipales a mantener la rigurosidad en la fiscalización de sus jurisdicciones.

Se espera que este miércoles, las autoridades municipales y departamentales brinden un informe consolidado de la jornada. El anhelo principal es que, gracias a estos esfuerzos conjuntos, Cochabamba amanezca con un cielo despejado y con índices de contaminación notablemente reducidos.

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