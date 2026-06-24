Alcaldía controla incendios en Pura Pura, Chasquipampa y el Montículo en la noche de San Juan

Gracias a una rápida respuesta y coordinación liderada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, brigadas municipales, equipos de emergencia, guardaparques y voluntarios lograron controlar y extinguir los incendios registrados en el Área Protegida Municipal de Pura Pura, además de las zonas de Chasquipampa y el Montículo, en Sopocachi.

Según el reporte municipal, la intervención oportuna evitó que el fuego se propagara y ocasionara daños mayores a la población y al patrimonio natural de la ciudad.

Activaron protocolos de emergencia

Por instrucción del alcalde César Dockweiler, se activaron de manera inmediata los protocolos de emergencia, movilizando personal especializado y equipos de apoyo para atender los focos de incendio.

Las acciones se enfocaron en proteger la vida, el medio ambiente y las áreas protegidas del municipio, principalmente en sectores donde el fuego podía avanzar con rapidez debido a la presencia de vegetación seca.

Varias horas de trabajo para contener las llamas

Las labores se desarrollaron durante varias horas y permitieron contener el avance de las llamas en los tres puntos afectados.

Desde la Alcaldía destacaron que estos espacios ecológicos cumplen una función fundamental para la calidad del aire, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ambiental de La Paz.

Asimismo, se reconoció el compromiso, valentía y esfuerzo de las brigadas que trabajaron de manera ininterrumpida para controlar la emergencia.

Vecinos alertaron sobre los incendios

El Gobierno Municipal también resaltó el apoyo de vecinos que colaboraron alertando oportunamente sobre los focos de incendio, lo que permitió activar de forma rápida la respuesta de los equipos de emergencia.

La coordinación entre personal municipal, guardaparques, bomberos, voluntarios y ciudadanía fue clave para evitar mayores afectaciones.

Alertan sobre daños ambientales y riesgos para la salud

La emergencia dejó una reflexión para la población, debido a que cada incendio provoca pérdida de cobertura vegetal, afecta a la fauna silvestre, deteriora los suelos y genera humo con partículas contaminantes.

Estos factores representan un riesgo para la salud, principalmente de niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Piden evitar quemas y denunciar emergencias

En el marco de la campaña “Cuidar el aire es cuidar la vida”, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz exhortó a la población a evitar la quema de pastizales, residuos y cualquier material inflamable durante la noche de San Juan y en cualquier época del año.

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