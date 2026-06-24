Inician los controles contra las fogatas y advierte multas

La Alcaldía municipal de la capital cruceña ha puesto en marcha un plan de control estratégico para intervenir durante San Juan, catalogada como la noche más fría del año. Mediante diversos operativos busca garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente que prohíbe de forma categórica el encendido de fogatas y la quema de cualquier tipo de residuos.

“Desde la secretaría de planificación, junto con la dirección de medio ambiente, seguridad ciudadana y todos los subalcaldes estamos en este operativo en la noche de San Juan. La ley indica que están prohibidas las fogatas y la quema de residuos. Hoy se saldrá a los distintos distritos Guardia Municipal, los Bomberos, equipos de los subalcaldes y vehículos para ir a cada distrito a controlar que no se hagan las quemas que se hacían en San Juan”, detalló Michelle Sibele, secretaria de planificación y medio ambiente.

Multas severas y despliegue logístico

Para asegurar el éxito de la jornada, las autoridades locales recordaron que las sanciones bajo la Ley 1184 serán implacables, estipulando multas de 4 a 9 salarios mínimos para faltas graves y de 9 a 20 salarios mínimos para las gravísimas. Un contingente de aproximadamente 200 personas se distribuirá estratégicamente en 15 equipos coordinados con los subalcaldes para atender los requerimientos de la población mediante las líneas gratuitas 800 125700 y 800125050.

Hacia una festividad libre de contaminación

Las brigadas de control mantendrán un monitoreo constante y patrullajes activos en las calles hasta las 2 de la madrugada del 24 de junio. Las autoridades apelan a la conciencia ciudadana para sustituir las prácticas tradicionales por alternativas sustentables que no dañen la calidad del aire.

“Estamos seguros de que pasaremos una noche de San Juan en familia y una noche sin contaminación, las fogatas tradicionales serán reemplazadas por las ecológicas y de esta forma estaremos cuidando nuestro medio ambiente”, concluyó una de las autoridades municipales.

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