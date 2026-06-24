De can callejero a policía: "Rex, el desbloqueador", será condecorado por su valentía en Parotani

En medio de los duros conflictos y operativos de desbloqueo en el departamento, una historia de lealtad y valor ha conmovido a la institución del Verde Olivo. Se trata de Rex, conocido popularmente como el “can desbloqueador”, un perrito criollo y callejero que se convirtió en el fiel guardián de los policías del Valle Bajo durante las difíciles jornadas de despeje de vías en el sector estratégico de Parotani, hacia el occidente del país.

Un ejemplo de lealtad, fidelidad y valentía

A diferencia de la mayoría de los animales que huyen despavoridos ante el ruido de la pirotecnia, Rex demostró un carácter excepcional. El can no solo lideró junto a los contingentes policiales y militares las marchas de despeje, sino que se mantuvo firme en primera línea junto a los grupos de élite, desafiando el peligro.

El coronel Wilson Flores, comandante de la Policía del Valle Bajo, describió con profunda emoción el temple del animal:

"Esta historia la resumimos en tres palabras: lealtad, fidelidad y valentía. Este hermoso perrito callejero se nos unió justamente en el punto estratégico de Parotani. Corrió junto a nosotros una distancia de aproximadamente 30 a 35 kilómetros desde Parotani hasta Llavini. Hubo tramos de hostigamiento por parte de bloqueadores desde las serranías con artefactos explosivos, petardos y piedras, pero este cachorrito tan valiente no huyó; se quedó siempre al lado de la tropa".

El bautizo del can ocurrió de forma espontánea en medio de la adrenalina de los operativos, inspirado en la famosa serie de televisión "Comisario Rex".

Según relató el comandante Flores, el nombre surgió en un momento crítico: "Estábamos en pleno operativo y el perrito quería meterse justo al lugar donde se registraban las explosiones. En medio de la desesperación por protegerlo se me ocurrió gritar: '¡Agárrenlo a Rex!'. Desde ese instante, todos los policías comenzaron a llamarlo así".

De las calles a las filas de la Policía Boliviana

El carisma y el coraje de Rex rompieron corazones dentro de la institución y le aseguraron un cambio radical de vida: dejó de ser un can sin hogar para tener una familia uniformada.

Por instrucción directa del Comando Departamental de Cochabamba, Rex ha sido adoptado oficialmente por la Policía del Valle Bajo. Además, este miércoles se vestirá de gala para asistir a las dependencias de la Unidad de Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), donde será condecorado, reconocido y ascendido simbólicamente para formalizar su incorporación a las filas policiales.

Mañana, el valiente can no solo estrenará un nuevo hogar donde nunca más le faltará alimento ni cariño, sino también el título honorífico de un miembro más de la seguridad ciudadana cochabambina.

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