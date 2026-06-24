San Juan deja 13 incendios y activa alerta roja por contaminación en Cochabamba

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación de Cochabamba presentó el informe oficial tras la noche de San Juan, que confirma un deterioro significativo de la calidad del aire, además de incendios forestales y afectación a cientos de hectáreas en distintos municipios del departamento.

Según el reporte oficial, durante la noche de San Juan se registraron:

194 hectáreas afectadas en total

33 fogatas en diferentes puntos del departamento

13 incendios forestales

Las zonas más perjudicadas fueron Cochabamba, Sipe Sipe y Colomi, con especial incidencia en áreas del Parque Nacional Tunari.

Parque Tunari, el punto más crítico

El incendio de mayor magnitud se registró en la zona de Leuquepampa, cuenca Taquiña (Parque Tunari), con aproximadamente 50 hectáreas afectadas.

Las autoridades alertaron que estos incendios impactan directamente en la fauna, flora y la carga hídrica, afectando la infiltración de agua en suelos y pozos debido a la ceniza acumulada.

Calidad del aire: de “regular” a “mala”

Uno de los datos más preocupantes es el deterioro de la calidad atmosférica:

2025: 28% de contaminación

2026: 51,05% de contaminación

Este incremento llevó a que la UGR active el semáforo rojo ambiental, recomendando a la población evitar la exposición prolongada al aire libre.

Las mediciones se realizaron con apoyo de datos satelitales y monitoreo del material particulado PM 2.5, principal indicador de contaminación en la región metropolitana.

Fogatas y causas: 33 registros y control parcial

En comparación con gestiones anteriores, la UGR informó que se registraron 33 fogatas, frente a 28 en 2025.

Las autoridades señalaron que la mayoría de los incendios están vinculados a:

Quemas de pastizales fuera de control

Actividades agrícolas (preparación de terrenos)

Fogatas mal apagadas en zonas altas

Ingreso de personas a áreas protegidas

Operativos y control en el departamento

La Gobernación desplegó un operativo con:

18 patrullas de control

Aproximadamente 90 personas movilizadas

Apoyo de municipios y voluntarios

Además, se informó la participación de más de 160 personas en el control del incendio del Parque Tunari, con trabajos que superaron las 30 horas continuas.

Alerta ambiental y llamado a la población

La UGR advirtió que el departamento se encuentra en nivel rojo de alerta ambiental, lo que implica condiciones críticas de calidad del aire.

Las autoridades recomendaron reforzar la prevención, evitar fogatas y mejorar la coordinación con municipios para evitar nuevos incendios, especialmente en zonas de alta sensibilidad ecológica como el Parque Tunari.

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