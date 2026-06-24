Terminal de Buses de Cochabamba reanuda operaciones y se normalizan las salidas a todo el país

El trabajo en la Terminal de Buses de Cochabamba se reanudó de manera completa este miércoles, a cinco días de la vigencia del Estado de Excepción, con salidas normales hacia el occidente, el oriente y el sur del país.

Desde tempranas horas se registró un incremento significativo en la afluencia de pasajeros, mientras que las empresas de transporte retomaron sus operaciones con total normalidad. Los servicios de radiotaxis y los negocios en la terminal también atienden con regularidad.

“Estamos contentos de volver a trabajar; hemos estado, por lo menos, parados dos meses. Este tiempo fue preocupante para nosotros y los dueños de las empresas de flotas”, señaló un operador del transporte interdepartamental.

Los usuarios también destacaron la normalización de los viajes. “He venido de Oruro y tengo que ir a Santa Cruz, se siente bien poder viajar después de tantos días de perjuicio. He pagado 120 bolivianos de pasaje”, indicó un pasajero.

En paralelo, la Dirección Departamental de Tránsito informó que las carreteras hacia el oriente, occidente y sur del país se encuentran expeditas, aunque con recomendaciones de precaución por la presencia de escombros y restos de materiales en algunos tramos.

Rutas expeditas

En la ruta al oriente, tanto la carretera nueva como la antigua a Santa Cruz están habilitadas, pero se exhorta a los conductores a circular con cuidado. Hacia el occidente, los tramos Cochabamba–La Paz y Cochabamba–Oruro presentan libre tránsito, mientras que la vía a Sucre también se encuentra completamente habilitada.

Las autoridades recomiendan mantener velocidad moderada y atención constante ante posibles residuos en la capa asfáltica, aunque en general se confirma la normalización del tránsito en todas las rutas interdepartamentales.

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