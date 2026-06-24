Pacientes renales claman por recursos ante amenaza de suspensión de tratamientos

La incertidumbre y el temor se apoderan de los pacientes renales del país, quienes se declararon en estado de emergencia tras una reunión con la ministra de Salud en las instalaciones de la Gobernación cruceña. Los afectados manifestaron su profunda molestia ante la falta de claridad en las competencias institucionales, señalando que la instrucción gubernamental de canalizar de forma prioritaria cualquier demanda a través de las autoridades departamentales solo dilata las soluciones urgentes.

Promesas bajo la sombra de la burocracia

"Estamos en emergencia y realmente tuvimos una reunión con la ministra. Hemos salido tan molestos porque las autoridades departamentales de salud dijeron que se iban a hacer cargo, eso fue lo que yo entendí porque no entendí más", relató con frustración uno de los representantes de los enfermos crónicos.

Asimismo, la dirigencia lamentó que los compromisos de pago se postergaran para los primeros días de julio, quedando condicionados a una futura aprobación presupuestaria en el Senado.

El fantasma de la suspensión de tratamientos

El principal temor de la comunidad médica y de los afectados radica en el cierre inminente de los centros especializados debido a la asfixia financiera, una realidad que pondría en riesgo mortal a cientos de ciudadanos de manera inmediata.

"Nosotros estamos con el miedo de perder nuestra hemodiálisis. Si se cierra un solo centro, un turno, que es un día, dializan 100 y al otro día otros 100; son 200 pacientes renales", advirtió uno de los afectados.

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