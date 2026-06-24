¿Dónde hará más frío? Estas son las temperaturas previstas para este miércoles

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este miércoles 24 de junio se registrarán condiciones estables en gran parte del país, con predominio de cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvias en las principales ciudades.

Las bajas temperaturas continuarán marcando la jornada, especialmente en el occidente boliviano, donde varias regiones volverán a registrar valores bajo cero durante las primeras horas del día.

Occidente con temperaturas bajo cero

En La Paz se prevén cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 3°C y 19°C. En El Alto, el termómetro descenderá hasta los -4°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C.

Por su parte, Oruro tendrá una jornada con cielos despejados y temperaturas entre -2°C y 16°C, mientras que en Potosí se esperan cielos poco nubosos con registros que irán desde los -2°C hasta los 15°C.

Valles con mañanas frías y tardes templadas

En la región de los Valles, el Senamhi prevé una jornada sin precipitaciones y con temperaturas que se mantendrán bajas durante la mañana.

Cochabamba registrará temperaturas entre 4°C y 28°C, acompañadas de cielos poco nubosos. En Sucre, los valores oscilarán entre 6°C y 25°C, mientras que Tarija tendrá una mínima de 1°C y una máxima de 17°C.

Nubosidad en el Oriente

En el oriente del país se espera una mayor presencia de nubosidad, aunque sin probabilidades de lluvia.

Santa Cruz tendrá una jornada nubosa con temperaturas entre 12°C y 18°C. En Trinidad se prevén cielos nubosos y valores que oscilarán entre 14°C y 18°C.

Entretanto, Cobija registrará temperaturas más cálidas, con una mínima de 18°C y una máxima de 29°C, además de cielos nubosos durante gran parte del día.

Recomendación

Ante el descenso de las temperaturas en varias regiones del país, las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando el frío será más intenso.

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