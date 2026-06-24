Ancelotti confirma que Neymar está listo para debutar: Brasil se enfrenta hoy a Escocia y lo verás por Red Uno

Brasil afrontará este miércoles un partido decisivo frente a Escocia con el objetivo de asegurar el primer lugar del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro genera gran expectativa por el posible debut de Neymar, quien recibió el visto bueno del cuerpo técnico tras superar una lesión.

En la previa del compromiso, el seleccionador Carlo Ancelotti confirmó que la estrella brasileña está en condiciones de jugar y destacó su importancia dentro del plantel.

"Puede jugar, está bien, entrenó muy bien. Estoy muy contento con él", afirmó el técnico italiano.

El entrenador explicó que Neymar aporta experiencia y liderazgo a un equipo que combina juventud y talento, por lo que su regreso representa una noticia talentosa para la Verdeamarela.

Brasil busca cerrar como líder

Brasil llega a la última fecha de la fase de grupos con cuatro puntos, la misma cantidad que Marruecos, aunque con mejor diferencia de gol. Por ello, una victoria ante Escocia podría asegurarle el liderato de la serie.

Ancelotti aseguró que su equipo deberá mantener la intensidad mostrada en la victoria sobre Haití y evitar errores que permitan crecer a un rival que calificó como ordenado y peligroso.

"Hay que tener intensidad con el balón, acierto, evitar errores y tener criterio con el balón", señaló.

Neymar, la gran novedad

Tras varias semanas de recuperación, Neymar vuelve a estar disponible y podría sumar sus primeros minutos en la Copa del Mundo. Su presencia genera expectativa entre los aficionados brasileños, que esperan verlo liderar al equipo en la recta decisiva del torneo.

Sin embargo, Brasil también tendrá una baja importancia, ya que no podrá contar con Raphinha, quien quedó fuera del encuentro por una lesión muscular.

Sigue el partido por Red Uno

El duelo entre Brasil y Escocia promete emociones de principio a fin, con ambos equipos peleando por avanzar a la siguiente fase del Mundial.

Sigue la transmisión EN VIVO por Red Uno desde las 18:00 y vive todas las emociones de este partidazo mundialista.

Con información de EFE y AFP

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