¿Invasión alienígena en el Mundial 2026? El Aeropuerto de Miami se suma a la locura viral por el partido Brasil vs. Escocia

La fiebre del Mundial de Fútbol de 2026 ha tomado un rumbo completamente surrealista en las últimas horas, y el propio Aeropuerto Internacional de Miami decidió unirse al revuelo con una dosis de humor que rápidamente encendió las redes sociales. A pocas horas del trascendental encuentro entre Brasil y Escocia en el Hard Rock Stadium, las autoridades aeroportuarias decidieron colgarse de la teoría conspirativa del momento para emitir un aviso oficial bastante peculiar.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el terminal aéreo estadounidense publicó una divertida imagen editada que muestra una nave espacial sobrevolando sus instalaciones. El posteo fue acompañado por un sugerente mensaje en inglés señalando que la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una restricción oficial del espacio aéreo para el partido debido a reportes de actividad aérea inusual en la región, haciendo un claro guiño a los rumores que inundan internet.

Detrás de la broma del aeropuerto existe una razón de seguridad muy importante de cara al partido programado para esta tarde. Las autoridades aprovecharon la enorme atención digital para recordar de manera creativa que la FAA mantiene restricciones temporales estrictas sobre el espacio aéreo alrededor del estadio durante el torneo, lo cual incluye la prohibición absoluta de operar drones no autorizados para garantizar la seguridad de los miles de asistentes.

Aeropuerto de Miami se suma a la locura viral por Brasil vs. Escocia. Foto: @iflymia

Toda esta locura colectiva se desató luego de que la famosa vidente brasileña Vó Bahiana paralizara las plataformas digitales al predecir que una gigantesca nave espacial invadiría la cancha en Miami y abduciría a las máximas estrellas del "Scratch", mencionando específicamente a Vinícius Jr. y Neymar. La teoría cobró aún más fuerza cuando miles de internautas la vincularon con una supuesta profecía de la famosa clarividente Baba Vanga para el año 2026, la cual habla de una misteriosa luz en el cielo durante un gran evento deportivo.

Mientras las redes sociales debaten entre memes, risas y teorías paranormales, la realidad es que sobre el césped se vivirá una verdadera batalla futbolística donde Brasil busca asegurar el liderato del Grupo C, mientras que Escocia se juega la vida para sellar su clasificación. Más allá de si aparece un destello luminoso en el cielo o no, lo cierto es que el internet ya catalogó a este compromiso como el partido más bizarro y comentado en lo que va de la cita mundialista.

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