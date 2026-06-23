Hilarión Camargo avanza a cuartos de final en The People Artist y pide el apoyo de Bolivia

El arte boliviano vuelve a cruzar fronteras. El reconocido artista Hilarión Camargo avanzó a los cuartos de final de The People Artist – Artista de la Gente, una competencia internacional impulsada por el actor de Hollywood Johnny Depp, que reúne a creadores de distintas disciplinas alrededor del mundo.

Tras convertirse en el primer finalista de su grupo, Camargo ingresa ahora a una etapa decisiva de la competencia, donde el apoyo del público será fundamental para continuar avanzando rumbo a la semifinal.

Las votaciones son diarias y estarán habilitadas hasta el 25 de junio, por lo que cada voto puede marcar la diferencia para que el artista boliviano siga representando al país en esta plataforma global.

Seleccionado entre miles de artistas por su talento, trayectoria y mente creativa, Hilarión Camargo se consolida como uno de los representantes latinos más destacados dentro del certamen.

Una vida dedicada al teatro y los títeres

Actor, director de teatro, dramaturgo y maestro titiritero, Camargo ha construido una amplia trayectoria dedicada a la creación, investigación, enseñanza y difusión del teatro y el arte de los títeres.

A lo largo de su carrera, ha representado a Bolivia en festivales, giras y encuentros internacionales, llevando a distintos escenarios del mundo propuestas escénicas cargadas de identidad, imaginación y reflexión.

Sus obras combinan tradición, creatividad y sensibilidad social, convirtiendo al títere en un puente entre la fantasía, la memoria y la realidad.

Fundador de NINA y promotor cultural

Además de su labor artística, Hilarión Camargo ha sido un importante impulsor de la cultura. Fue director del Instituto de Arte Boliviano y fundador del Grupo Internacional de Teatro y Títeres NINA, una agrupación con más de 40 años de trayectoria en la formación, creación y difusión del teatro.

Su trabajo no solo ha llegado a escenarios de Bolivia y Latinoamérica, sino también a espacios culturales en Estados Unidos, donde promovió festivales, seminarios, conferencias y actividades de formación para nuevas generaciones de artistas.

El arte como esperanza

El compromiso de Camargo va más allá del escenario. A través de su trabajo filantrópico, ha llevado espectáculos a hospitales de niños con enfermedades terminales, escuelas y centros infantiles, utilizando el teatro y los títeres como herramientas de esperanza, acompañamiento y alegría.

Para el artista boliviano, el arte tiene un profundo poder humano: puede educar, sanar, despertar la imaginación y generar transformación social.

Su visión creativa

Como parte de su participación en The People Artist, Camargo ha compartido su mirada sobre el arte que más disfruta crear. Para él, el títere tiene la capacidad única de transformar un personaje inanimado en un ser vivo ante los ojos del público.

Su misión no es solo entretener, sino abrir la mente del espectador hacia la creatividad, la imaginación, la comprensión y la reflexión.

Su inspiración nace de la vida misma: de las historias, las leyendas, la memoria, la fantasía y, especialmente, de las personas. Cada individuo, con su lenguaje, apariencia, gestos y forma de habitar el mundo, se convierte en una fuente para crear personajes con identidad, emoción y propósito.

Llamado al voto

Ahora, Hilarión Camargo necesita el respaldo de Bolivia para continuar avanzando en esta competencia internacional.

Cada voto cuenta y puede acercarlo un paso más a la semifinal de The People Artist.

El llamado es claro: votar todos los días por Hilarión Camargo y apoyar a un artista que ha dedicado su vida a llevar el teatro, los títeres y la cultura boliviana a escenarios del mundo.

Para apoyarlo puedes ingresar al siguiente enlace: https://peoplesartist.org/2026/hilarion-camargo

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