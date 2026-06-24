Frío y vidrios empañados: el truco que mejora la visibilidad al conducir

Cuando las bajas temperaturas reducen la visibilidad dentro del vehículo, una combinación sencilla de calefacción, aire acondicionado y ventilación puede ayudar a eliminar la humedad del parabrisas de forma rápida y segura.

No hay nada más incómodo que subir al auto por la mañana y encontrar los vidrios completamente empañados. En cuestión de segundos, la visibilidad puede quedar reducida y conducir en esas condiciones se vuelve un riesgo.

Aunque muchos conductores solo apuntan aire caliente contra el parabrisas, existe una forma más eficiente de resolver el problema: no solo calentar el vidrio, sino eliminar la humedad acumulada dentro del habitáculo.

El truco para desempañar el vidrio rápidamente

La clave está en combinar correctamente los controles del vehículo:

1. Activar la calefacción al máximo

El aire caliente tiene mayor capacidad para absorber humedad. Al dirigirlo hacia el parabrisas, ayuda a elevar la temperatura del cristal y comenzar el proceso de desempañado.

2. Encender el aire acondicionado (A/C)

Este es el paso que muchos conductores desconocen. El aire acondicionado funciona como un deshumidificador: extrae humedad del aire antes de que llegue al vidrio.

3. Desactivar la recirculación de aire

El botón con la flecha circular dentro del dibujo del vehículo debe permanecer apagado. Si la recirculación está activa, el auto seguirá moviendo el aire húmedo del interior generado por la respiración de los ocupantes.

4. Abrir ligeramente las ventanas

Bajar los vidrios unos centímetros durante unos minutos permite que el aire húmedo salga y acelera la eliminación del empañamiento.

Otro truco casero para prevenir el empañado

Además del uso correcto de los controles del vehículo, existe otro método sencillo que algunos conductores utilizan para evitar que el parabrisas se empañe.

La espuma de afeitar puede ayudar a crear una película protectora sobre el vidrio:

Aplicar una capa fina de espuma de afeitar tradicional en la parte interior del parabrisas usando una servilleta o paño. Distribuirla y luego retirar el exceso con otro trapo seco hasta dejar el cristal completamente limpio. La película que queda sobre el vidrio puede ayudar a reducir la formación de pequeñas gotas de humedad.

El efecto se debe a que algunos componentes de estos productos actúan de forma similar a los jabones, reduciendo la tensión superficial del agua y dificultando que la humedad se adhiera al cristal.

Un consejo importante antes de manejar

Si el parabrisas está empañado, lo recomendable es esperar unos segundos hasta recuperar una buena visibilidad antes de iniciar la marcha. Un vidrio limpio no solo mejora la comodidad, también es un elemento clave de seguridad al conducir.

Con información de UNO.

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