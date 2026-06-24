[VIDEO] Así fue el momento exacto del secuestro de una joven boliviana en Chile

El secuestro contra una joven boliviana de 21 años quedó registrado por cámaras de seguridad en la ciudad de Valparaíso, Chile. El hecho derivó en un amplio operativo policial que permitió la detención de uno de los presuntos involucrados, mientras continúan las labores para dar con el resto de los sospechosos.

El caso ocurrió en las inmediaciones del Terminal Rodoviario de Valparaíso, donde testigos alertaron a Carabineros tras observar que varios individuos forzaban a una mujer a subir a un vehículo contra su voluntad.

Tras recibir la denuncia, personal de la 2ª Comisaría de Valparaíso inició un seguimiento controlado del vehículo sospechoso. Minutos después, el motorizado fue interceptado en la intersección de avenida Rodelillo con pasaje Campoamor.

Al percatarse de la presencia policial, cuatro ocupantes descendieron del automóvil y huyeron del lugar, dejando abandonada a la víctima. Sin embargo, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría, que realizaban diligencias en el sector, lograron capturar a uno de los sospechosos, quien intentó esconderse en el techo de una vivienda.

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron 5.475.000 pesos chilenos en efectivo. El detenido es un ciudadano chileno con antecedentes penales, según informaron las autoridades.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima es una joven de nacionalidad boliviana que había ingresado a Chile apenas cuatro días antes del incidente. Su viaje tenía como objetivo visitar a su madre, quien cumple una condena por tráfico de drogas en la Penitenciaría de Santiago.

Carabineros continúa desarrollando diligencias para identificar y detener a los otros cuatro involucrados, además de esclarecer las circunstancias y el móvil detrás de este intento de secuestro.

A continuación, el video:

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