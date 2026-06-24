“No frenó a tiempo y más bien aceleró”: aparatoso choque y vuelco en la avenida Beni deja dos heridos

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la avenida Beni, a la altura del octavo anillo y cerca de la sede del club Blooming, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Como consecuencia del impacto, dos vehículos terminaron volcados y sus conductores fueron evacuados a una clínica para recibir atención médica.

De acuerdo con el reporte preliminar y los testimonios de personas que presenciaron el hecho, una vagoneta de color negro impactó contra un vehículo blanco, provocando que ambos motorizados acabaran volcados sobre la vía.

"El vehículo de color negro venía a gran velocidad y cuando quiso frenar, no frenó a tiempo. La vagoneta blanca quiso girar, pero fue impactada y terminó volcada. La otra vagoneta también se volcó; los dos terminaron volcados", relató una testigo.

Según los vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar, la conductora del vehículo negro habría circulado con exceso de velocidad e incluso habría invadido el carril antes de producirse la colisión. Algunos testigos también señalaron que la mujer presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, aspecto que deberá ser confirmado o descartado por las investigaciones correspondientes.

El vehículo blanco fue el que sufrió los mayores daños materiales. Testigos indicaron que el conductor resultó herido en la cabeza y presentaba abundante sangrado al momento de ser auxiliado. En tanto, la activación de la bolsa de aire en la vagoneta negra habría evitado lesiones de mayor gravedad a su conductora.

Personal de la Unidad Operativa de Tránsito se trasladó hasta el lugar para iniciar las investigaciones y establecer las circunstancias exactas del accidente.

"Se ha registrado un accidente de tránsito en la avenida prolongación Beni y octavo anillo. Los conductores fueron evacuados a una clínica cercana. Estamos consultando a los testigos para recabar información y determinar responsabilidades", manifestó un efectivo policial.

Consultado sobre las versiones que apuntan a una posible conducción en estado de ebriedad por parte de la conductora del vehículo negro, el uniformado indicó que se trata de datos proporcionados por testigos y que serán verificados durante la investigación.

Ambos motorizados resultaron con daños de consideración, aunque el vehículo blanco fue el más afectado por la fuerza del impacto. Tránsito aguarda los informes médicos y los resultados de las pericias para esclarecer las causas del hecho.

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