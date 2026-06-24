El alcalde César Dockweiler cifra en $us 500 millones las pérdidas de La Paz por los bloqueos

Durante una inspección a la piscina de Orkojahuira, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que la ciudad acumuló pérdidas económicas cercanas a los 500 millones de dólares como consecuencia de los más de 50 días de bloqueos registrados en distintas regiones del país.

La autoridad explicó que el impacto alcanzó a prácticamente todos los sectores económicos, desde el transporte y el comercio hasta la hotelería, la gastronomía y el turismo, actividades que vieron reducidos sus ingresos debido a las dificultades para el tránsito de personas y mercancías.

"La Paz se ha empobrecido", afirmó Dockweiler al explicar que las pérdidas alcanzaron aproximadamente $us 10 millones por día durante el periodo de conflictividad.

Asamblea de la Paceñidad

Ante este escenario, anunció que este jueves se realizará la Asamblea de la Paceñidad, donde se presentará una estrategia de reactivación económica compuesta por más de 40 medidas de corto, mediano y largo plazo.

La propuesta contempla acciones a ejecutarse en los próximos 90 días, un año y cinco años, con el objetivo de recuperar la actividad económica y atraer nuevas inversiones.

Dockweiler indicó que ya confirmaron su participación representantes de sectores gremiales, empresariales, industriales, comerciantes, transportistas y organizaciones sociales, además de autoridades nacionales y departamentales.

"Tenemos que poner el hombro a la ciudad de La Paz para lograr una reactivación económica", sostuvo la autoridad.

El alcalde adelantó que julio, mes aniversario de La Paz, será utilizado como una plataforma para impulsar actividades orientadas a la recuperación económica y la promoción de la ciudad.

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