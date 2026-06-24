Aramayo destaca el apoyo de Panamá y pide atención regional a la situación de Bolivia

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, destacó el respaldo expresado por el Gobierno de Panamá a la administración del presidente Rodrigo Paz y planteó que la crisis provocada por más de 50 días de bloqueos debe ser abordada como un tema de interés regional.

Durante una declaración pública, la autoridad valoró el apoyo recibido y resaltó la disposición panameña para contribuir a iniciativas de diálogo y resolución pacífica de controversias.

"Esta es una muestra de la vocación que tiene Panamá para convertirse en un espacio de diálogo, de negociación y solución pacífica de controversias", afirmó Aramayo.

Misión internacional de la OEA

El canciller explicó que actualmente se analiza en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA) la posibilidad de conformar una misión de determinación de hechos que permita evaluar lo ocurrido durante el conflicto y acompañar los procesos institucionales que se desarrollan en el país.

Según la autoridad, el objetivo es generar un registro de los acontecimientos que marcaron el periodo de conflictividad y establecer mecanismos de seguimiento internacional.

Polarización y crimen organizado

Aramayo sostuvo que la situación boliviana no debe entenderse únicamente como un problema interno, sino como parte de una dinámica que afecta a distintas democracias de la región.

En ese sentido, advirtió sobre la existencia de acciones impulsadas por estructuras vinculadas al crimen organizado con capacidad de influir en escenarios políticos y sociales.

"Este escenario de polarización y de acciones desde el crimen organizado internacional para interrumpir procesos democráticos es algo que no generó Bolivia", señaló.

La autoridad consideró que una eventual misión de la OEA podría sentar un precedente para América Latina en el tratamiento de este tipo de conflictos y fortalecer los mecanismos de defensa de la institucionalidad democrática en la región.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la agenda diplomática impulsada por el Gobierno boliviano tras la conclusión de los bloqueos y la recuperación gradual de la transitabilidad en el país.

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