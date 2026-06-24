Paz: "Las decisiones democráticas que tomamos son el camino correcto"

El presidente Rodrigo Paz Pereira defendió este miércoles la aplicación del estado de excepción y demandó acciones judiciales contra los responsables de los bloqueos que durante más de 50 días afectaron al país, al considerar que ocasionaron graves perjuicios económicos y sociales.

Policía y los 50 días de bloqueo

Durante su discurso por el Bicentenario de la Policía Boliviana, el mandatario destacó el rol de la Policía y las Fuerzas Armadas para restablecer el orden y recuperar la transitabilidad sin recurrir a escenarios de confrontación.

“Una cosa es la reivindicación social, una cosa es la protesta que está amparada en la Constitución, pero otra cosa es hacerle daño al pueblo bajo la excusa de una visión de pedidos que fueron infiltrados con una lógica política narcoterrorista que le hizo daño a la patria”, afirmó.

Paz sostuvo que el estado de excepción permitió encauzar institucionalmente la crisis y recuperar las carreteras bloqueadas, resaltando que la estrategia priorizó el diálogo antes que la confrontación.

Por lo mismo, el Primer Mandatario acotó:

"Las decisiones democráticas que tomamos son el camino correcto", recordando a la vez que la declaración del Estado de Excepción fue sometido a un proceso concensuado por cada Órgano del Estado, respetando la mayoría de voto en todo momento.

Responsables de bloqueos

El mandatario aseguró que Bolivia atraviesa una nueva etapa política en la que las instituciones deben servir para reencontrar al país y no para profundizar divisiones.

“Ya basta del ciclo ideologizado de organizaciones que hacían del bloqueo un instrumento para chantajear, para doblegar voluntades democráticas”, señaló.

En ese contexto, pidió al Ministerio Público y al sistema judicial actuar con firmeza para identificar y sancionar a quienes promovieron las medidas de presión. Según indicó, los daños ocasionados a la infraestructura vial superan los $us 90 millones.

“En estos 50 días tiene que haber responsables que ante la Justicia (...) tengamos que ponerlos en el justo lugar donde deben estar”, sostuvo.

Presencia institucional

El jefe de Estado también reafirmó el compromiso de su administración de fortalecer la presencia institucional en todo el territorio nacional y garantizar que las decisiones del país se enmarquen en la Constitución y las leyes.

Durante el acto, Paz destacó además el respaldo expresado por países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a la democracia boliviana y aseguró que el país avanza por una ruta de respeto al orden constitucional.

Las declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia central por los 200 años de la Policía Boliviana, donde el mandatario reconoció el trabajo de los efectivos policiales durante la crisis y reiteró que la recuperación del país debe sustentarse en la paz, el trabajo y la educación.

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