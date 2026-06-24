"Ya era momento de poner orden en la patria": las frases destacadas de Paz en el Bicentenario de la Policía

El presidente Rodrigo Paz participó en el acto central por los 200 años de creación de la Policía Boliviana, desarrollado en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, donde se reunieron autoridades nacionales, altos mandos policiales y representantes institucionales en el marco del Bicentenario.

Durante su intervención, el mandatario destacó el papel de las fuerzas del orden en la estabilidad del país y llamó a fortalecer la institucionalidad, además de referirse a los hechos de conflictividad registrados en semanas recientes.

“El honor de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana”

El jefe de Estado resaltó el trabajo conjunto de las instituciones del orden en la vía pública.

“Eso es el honor. El honor de nuestras Fuerzas Armadas y el honor de nuestra Policía Boliviana que de la mano conjuntamente, de forma profesional, de forma planificada, logran en pocos días poner orden a la patria sin generar sufrimiento”, mencionó.

Orden, ley e institucionalidad

Paz subrayó el rol constitucional de la Policía y la necesidad de fortalecer el respeto a la ley.

“Nuestra Policía Nacional es la cumplidora del orden contra el mal y el bien para todos”, dijo.

“Ya era momento de empezar a poner orden en la patria y que nuestras Fuerzas Armadas y de que nuestra Policía Boliviana fueran respetadas”, aseveró.

Bicentenario en servicio activo

El mandatario destacó que el aniversario de la institución se celebra en cumplimiento de funciones.

“Qué mayor honor… que los 200 años sean en el servicio, para el servicio, con el servicio a la patria”, sostuvo.

En su discurso también evocó principios históricos de construcción del Estado. “Paz, trabajo y educación, tres aspectos fundamentales”, comentó.

Cooperación y modernización policial

El presidente anunció acuerdos de fortalecimiento institucional. “Hemos firmado hace poco un ámbito de cooperación con algunos países del exterior que servirán para generar respaldo, apoyo, tecnificación y equipamiento a nuestra Policía Boliviana”, remarcó.

Llamado a la justicia por los hechos recientes

Paz pidió acciones firmes frente a los hechos de conflictividad de los últimos 50 días: “Actuar con firmeza contra aquellos que han hecho daño en estos 50 días”, indicó.

“Tiene que haber responsables… que es la cárcel, por el incumplimiento y el daño que le hicieron a la sociedad”, agregó.

Democracia y orden institucional

El mandatario remarcó que la solución a los conflictos debe darse dentro del marco legal:

“Todo dentro de la democracia, nada fuera de ella”, acotó.

“Aquí se trabaja con orden, se trabaja con la ley”, puntualizó.

Mensaje final

Paz cerró su intervención destacando la importancia del servicio policial. “Me siento seguro porque este es el camino que Bolivia quiere, una Policía Boliviana que le dé seguridad a la sociedad”, resaltó.

El acto concluyó con la iza de la bandera en plaza Murillo, encabezada por el presidente Rodrigo Paz, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo y el comandante de la Policía Boliviana, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la institución.



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