Rodrigo Paz lidera actos por el Bicentenario de la Policía Boliviana

El presidente Rodrigo Paz Pereira lideró este miércoles los actos centrales por el Bicentenario de la Policía Boliviana en la Plaza Murillo de La Paz, donde se desarrolla la ceremonia principal en conmemoración de los 200 años de creación de la institución.

La actividad comenzó en Kilómetro Cero con la llegada del mandatario, quien fue recibido por el comandante general de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, además de autoridades de las Fuerzas Armadas y miembros del gabinete ministerial.

El acto central incluyó el saludo protocolar de las máximas autoridades policiales y militares, así como la participación de ministros de Estado y representantes de distintas instituciones.

Bicentenario de la Verde Olivo

La Policía Boliviana conmemora este 24 de junio dos siglos de existencia institucional. La entidad fue creada oficialmente en 1826 mediante una ley reglamentaria promulgada durante el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre.

Las actividades por el Bicentenario contemplan ceremonias cívicas, izado de la bandera, ofrendas florales y desfiles institucionales en los nueve departamentos del país. Además, se prevé la entrega del denominado Bono Bicentenario Institucional destinado a efectivos policiales.

Durante la jornada también se desarrollarán actos conmemorativos en distintas regiones del territorio nacional para destacar los 200 años de servicio de la Policía Boliviana.

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