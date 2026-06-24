Una joven boliviana de 21 años fue rescatada por Carabineros de Chile tras ser víctima de un intento de secuestro en la ciudad de Valparaíso. El operativo permitió la detención de uno de los presuntos implicados, quien intentó evadir a las autoridades ocultándose en la techumbre de una vivienda.

De acuerdo con los reportes policiales, la víctima había llegado a Chile hace apenas cuatro días con el objetivo de visitar a su madre, quien cumple una condena por tráfico de drogas en la Penitenciaría de Santiago. En circunstancias que aún son investigadas, al menos cinco sujetos la interceptaron en plena vía pública haciéndose pasar por funcionarios policiales y la obligaron a subir a un vehículo.

La situación fue advertida por testigos que alertaron a Carabineros, permitiendo una rápida reacción policial. Durante el procedimiento, el automóvil utilizado por los sospechosos fue interceptado. Al verse cercados, cuatro de los ocupantes descendieron y huyeron del lugar, abandonando a la joven, quien fue rescatada sin lesiones de gravedad, aunque en estado de shock.

Paralelamente, efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 3ª Comisaría de Valparaíso realizaron diligencias en el sector y lograron capturar a uno de los involucrados. El sospechoso, un ciudadano chileno con antecedentes penales, se encontraba escondido en el techo de una vivienda.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron 5 millones 475 mil pesos chilenos en efectivo. Según las autoridades, el automóvil no registraba encargo por robo al momento del procedimiento.

Carabineros mantiene las investigaciones para identificar y detener a los otros cuatro implicados, así como para esclarecer el móvil del intento de secuestro y las circunstancias que rodean este caso que ha generado preocupación en la comunidad.

La víctima recibió asistencia tras el rescate, mientras las autoridades continúan reuniendo antecedentes para determinar las responsabilidades correspondientes.

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