Bolivia suma un nuevo operador de carga aérea con vuelos desde Estados Unidos

La filial de carga del grupo LATAM iniciará operaciones con vuelos desde Miami hacia Viru Viru, ampliando la capacidad logística del país y consolidando la estrategia gubernamental para convertir a Bolivia en un centro regional de comercio y transporte aéreo.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que este jueves 25 de junio la aerolínea de carga ABSA Cargo, filial del grupo LATAM, iniciará operaciones en Bolivia con un vuelo procedente de Miami. La empresa se convertirá en el cuarto operador extranjero exclusivo de carga que ingresa al mercado boliviano, ampliando las alternativas logísticas para el comercio exterior nacional.

Nueva ruta de carga entre Miami y Viru Viru busca fortalecer el comercio boliviano. Foto: Ministerio de Defensa

La llegada de ABSA Cargo se enmarca en la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, orientada a fortalecer la conectividad aérea internacional, atraer nuevos operadores y posicionar a Bolivia como un hub logístico regional.

La compañía operará aeronaves Boeing 767-300F, con capacidad para transportar hasta 55 toneladas de carga. Su primer vuelo, identificado como M3-8431, cubrirá la ruta Miami–Viru Viru y tiene previsto arribar a territorio boliviano a las 05:20 del viernes 26 de junio. Posteriormente continuará su recorrido hacia Florianópolis, Brasil.

En esta primera operación se prevé el traslado de aproximadamente 25 toneladas de mercancías destinadas al mercado boliviano, fortaleciendo la cadena logística y facilitando el intercambio comercial con mercados internacionales.

Zamora destacó que el ingreso de la aerolínea es posible gracias a la habilitación de la séptima libertad aérea, mecanismo que permite a compañías extranjeras operar vuelos de carga entre Bolivia y terceros países sin necesidad de iniciar operaciones en su nación de origen. Según explicó, esta medida incrementa la conectividad, mejora la eficiencia logística y genera nuevas oportunidades para exportadores e importadores.

Con la incorporación de ABSA Cargo, Bolivia suma cuatro operadores extranjeros especializados en transporte de carga. Aercaribe Cargo inició operaciones en 2021, Copa Cargo en diciembre de 2023 y Tampa Cargo en junio de 2024.

La ampliación de la oferta aérea de carga responde al proceso de apertura y fortalecimiento logístico promovido por el Gobierno nacional, que busca incrementar la competitividad del país en los mercados internacionales.

Antes de la actual gestión, el mercado boliviano de carga aérea contaba únicamente con Transporte Aéreo Boliviano y Aercaribe Cargo. Actualmente, Bolivia dispone de un operador nacional y cuatro operadores extranjeros especializados, lo que se traduce en mayor capacidad operativa, más conexiones internacionales y mejores condiciones para impulsar las exportaciones e importaciones bolivianas.

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