Luka Modrić alcanza los 200 partidos y Croacia le regala un triunfo histórico

Luka Modrić volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol croata. El capitán de la Vatreni alcanzó los 200 partidos con la selección de Croacia en el triunfo 1-0 ante Panamá, por la fase de grupos del Mundial 2026.

Más allá del resultado, la jornada tuvo un significado especial. A sus 40 años, Modrić fue homenajeado por sus compañeros, directivos y el público presente en Toronto, en una noche cargada de emoción que pareció marcar el inicio del cierre de una era inolvidable.

Croacia consiguió una victoria clave gracias al gol de Ante Budimir, pero el foco de la noche estuvo puesto en su capitán, símbolo de una generación que llevó al país a competir de igual a igual en los escenarios más grandes del mundo.

Modrić, con su elegancia habitual, volvió a ponerse la camiseta croata para alcanzar una cifra reservada solo para leyendas. Doscientos partidos no son solo un número: representan años de entrega, liderazgo, sacrificio y amor por una selección que encontró en él a su máximo referente.

El mediocampista fue ovacionado por los hinchas y reconocido por sus compañeros, quienes entendieron que el triunfo ante Panamá también era una celebración a su legado.

Desde su debut con Croacia, Modrić ha sido parte de los momentos más importantes de la historia reciente de la Vatreni. Su nombre está ligado a noches memorables, torneos inolvidables y actuaciones que lo convirtieron en uno de los mejores futbolistas de su generación.

El Mundial 2026 podría ser uno de sus últimos grandes capítulos con la selección, y por eso cada partido se vive con un peso emocional diferente. Cada pase, cada gesto y cada ovación parecen recordar que el fútbol está despidiendo lentamente a una de sus figuras más elegantes.

Croacia ganó y sigue con vida en el torneo, pero la verdadera imagen de la jornada fue otra: Luka Modrić recibiendo el cariño de todos, con la mirada de quien sabe que ha construido una historia difícil de repetir.

El fútbol le rindió tributo a una leyenda que dejó huella en cada torneo, en cada pase y en cada momento con la camiseta de Croacia.

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