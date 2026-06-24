Nueva baja del dólar referencial: así cotiza este miércoles según el BCB

Las cotizaciones publicadas por el Banco Central de Bolivia muestran una nueva reducción en el valor referencial de la divisa estadounidense, que acumula tres jornadas consecutivas por debajo de los Bs 10 en su precio de venta.

El Banco Central de Bolivia (BCB) reportó para este miércoles 24 de junio de 2026 una nueva disminución en el valor referencial del dólar estadounidense. Según los datos oficiales, la cotización se ubicó en Bs 9,76 para la compra y Bs 9,96 para la venta.

Con este resultado, el precio referencial de venta se mantiene por tercer día consecutivo por debajo de la barrera psicológica de los Bs 10, una señal que refleja la evolución reciente del mercado cambiario nacional.

Los valores fueron publicados en la página oficial del BCB y difundidos a través de sus reportes diarios en redes sociales, donde la entidad actualiza las referencias cambiarias utilizadas por el sistema financiero.

La reducción observada en las últimas jornadas contrasta con los niveles registrados a mediados de junio, cuando la cotización de venta llegó a superar momentáneamente los Bs 10,01.

De acuerdo con el ente emisor, estos ajustes responden a la necesidad de reflejar de manera más precisa las operaciones reales realizadas en el mercado financiero, contribuyendo a una mayor transparencia en la información cambiaria.

La tendencia descendente registrada durante los últimos días marca una moderación respecto a las fluctuaciones observadas semanas atrás y mantiene la atención de los sectores económicos que siguen de cerca el comportamiento de la divisa estadounidense en el país.

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