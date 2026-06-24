Bolivia enfrenta un nuevo desafío económico tras más de 50 días de bloqueos y conflictividad social. Un análisis basado en el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa, IED, en América Latina que informa Cepal, donde advierte que el país podría registrar una caída significativa en los flujos de capital durante 2026.

De acuerdo con el informe, Bolivia logró una recuperación importante en 2025, al pasar de $us 358 millones en 2024 a $us 620 millones en IED, lo que representa un crecimiento aproximado del 73%. Sin embargo, este avance se produjo sobre una base históricamente baja y no necesariamente refleja una mejora estructural del clima de negocios.

Mientras América Latina y el Caribe captaron $us 194.233 millones en inversión extranjera durante 2025, Bolivia apenas representó el 0,3% del total regional, ubicándose entre los países con menor capacidad de atracción de capital extranjero.

El crecimiento boliviano estuvo impulsado principalmente por la reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, inversiones vinculadas a minería y energía, y el interés internacional por recursos estratégicos como el litio, el zinc y la plata.

Bloqueos elevan el riesgo país

Al respecto, el economista Fernando Romero, señala que los más de 50 días de bloqueos registrados en 2026 enviaron una señal negativa a los inversionistas internacionales, debido a la interrupción prolongada de carreteras, logística, producción y comercio exterior.

Desde la perspectiva de un inversionista extranjero, la continuidad operativa es clave para comprometer capital de largo plazo. Cuando un país muestra capacidad limitada para garantizar libre tránsito, abastecimiento y estabilidad social, el riesgo operativo aumenta considerablemente.

Entre los principales factores que afectarían la futura inversión extranjera se encuentran la incertidumbre política y social, la afectación logística y el deterioro macroeconómico derivado de la conflictividad.

El informe también señala que las pérdidas económicas asociadas a los bloqueos presionan la actividad productiva, afectan la recaudación fiscal, profundizan la escasez de divisas y deterioran la percepción de Bolivia como destino seguro para invertir.

Foto EFE

Caída estimada de la IED

Bajo un escenario sin bloqueos, Bolivia podría haber mantenido una tendencia moderada de crecimiento en 2026, con una IED estimada entre $us 650 millones y $us 750 millones, impulsada por sectores como litio, minería, energía, agroindustria y reinversiones empresariales.

Sin embargo, tras la conflictividad social, el análisis plantea tres escenarios de caída:

Escenario conservador: caída de 15%, con una IED aproximada de $us 527 millones.

Escenario moderado: caída de 20%, con una IED aproximada de $us 496 millones.

Escenario pesimista: caída de 30%, con una IED aproximada de $us 434 millones.

El escenario más probable se ubicaría entre el moderado y el pesimista, con una reducción de entre $us 120 millones y $us 220 millones en flujos de inversión extranjera.

Aunque el impacto directo representaría entre 0,22% y 0,40% del PIB nominal, el verdadero costo económico podría ser mayor, debido al efecto multiplicador de la inversión sobre empleo, tecnología, productividad, exportaciones, recaudación tributaria y generación de divisas.

Bolivia sigue rezagada en la región

El análisis recuerda que Bolivia continúa ocupando una posición marginal dentro del mapa regional de inversiones. Brasil captó cerca de $us 77.700 millones en 2025, México más de $us 37.000 millones, Chile alrededor de $us 14.100 millones, Perú $us 12.100 millones y Colombia $us 11.600 millones.

Esto significa que Brasil recibió aproximadamente 125 veces más inversión extranjera que Bolivia durante el mismo periodo.

Incluso economías más pequeñas como Guyana, Costa Rica y República Dominicana captaron mayores volúmenes de capital extranjero, lo que evidencia que Bolivia aún no logra consolidarse como destino prioritario para grandes empresas multinacionales.

Cinco medidas para recuperar confianza

El informe plantea cinco acciones estratégicas para mejorar la atracción de inversión extranjera:

Primero, recuperar la estabilidad macroeconómica y la confianza financiera, reduciendo desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios.

Segundo, garantizar seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, con reglas claras y protección efectiva de contratos, inversiones y derechos de propiedad.

Tercero, reducir la conflictividad social y garantizar el libre tránsito, evitando bloqueos prolongados que afecten la logística y la producción.

Cuarto, crear una estrategia agresiva de promoción de inversiones, enfocada en sectores como litio, minería crítica, energías renovables, agroindustria, turismo, tecnología e infraestructura.

Quinto, impulsar alianzas público-privadas y proyectos estratégicos que permitan movilizar capital hacia infraestructura, energía, transporte, telecomunicaciones e industrialización.

Foto EFE

Confianza, el mayor desafío

El informe concluye que Bolivia aún tiene potencial para atraer mayores niveles de inversión extranjera gracias a sus recursos naturales, ubicación estratégica y oportunidades de industrialización.

Sin embargo, advierte que el capital internacional no llega únicamente por la existencia de recursos, sino por la confianza que genera un país.

La estabilidad económica, la seguridad jurídica y la paz social aparecen como los principales desafíos para evitar que la recuperación registrada en 2025 sea temporal y para convertir la inversión extranjera en un verdadero motor de crecimiento, empleo y desarrollo sostenible.

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