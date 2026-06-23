Gobierno descarta incremento en el precio de los combustibles

La viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Gamuzio, descartó un incremento en el precio de los combustibles y aseguró que la prioridad del Gobierno está centrada en garantizar el abastecimiento de carburantes en el país.

La autoridad explicó que el tema del alza de precios no forma parte de la agenda del presidente y remarcó que el Ejecutivo trabaja en una normativa para dar certidumbre a la población.

“El precio de los combustibles no va a subir. No habrá ningún incremento”, afirmó Gamuzio.

Piden no generar preocupación en la población

La viceministra señaló que se están tomando las previsiones correspondientes para que los precios se mantengan durante este periodo y pidió a la ciudadanía no preocuparse por versiones sobre una posible elevación.

“No tiene que haber preocupación de parte de la población”, sostuvo.

Gamuzio indicó que el tema fue manipulado por algunos sectores, por lo que ratificó que el Gobierno no prevé modificar el costo de los carburantes.

Trabajan en normativa para mantener precios

Desde el Ministerio de Hidrocarburos se informó que se está elaborando la normativa correspondiente para garantizar la estabilidad en los precios de los combustibles.

La autoridad aseguró que el trabajo del Ejecutivo se concentra en asegurar la provisión de gasolina y diésel, especialmente en un contexto en el que el abastecimiento es una de las principales preocupaciones de la población.

Buscan diversificar proveedores

Gamuzio también informó que Bolivia cuenta con varios proveedores de combustibles y que se trabaja en una licitación para diversificar la cadena de suministro.

Según explicó, esta medida busca fortalecer la provisión y reducir riesgos en el abastecimiento, ampliando las alternativas para la importación y distribución de carburantes.

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