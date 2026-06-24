Mundial al rojo vivo: conozca los partidos decisivos que se jugarán hoy

Seis partidos pondrán frente a frente a selecciones que buscan asegurar su presencia en la siguiente ronda del Mundial 2026. La emoción está garantizada desde la tarde hasta la noche.
24/06/2026 9:58
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La Copa del Mundo 2026 vivirá este miércoles 24 de junio una de sus jornadas más intensas con seis compromisos correspondientes a los grupos A, B y C. Varias selecciones llegan con la obligación de sumar para mantenerse con vida en el torneo, mientras otras intentarán confirmar su clasificación.
La acción comenzará a las 15:00 con dos encuentros del Grupo B. Suiza se medirá ante Canadá en un duelo que puede definir el liderato de la serie, mientras que Bosnia y Herzegovina enfrentará a Catar con la mira puesta en los puntos que le permitan seguir soñando con la siguiente fase.
La jornada concluirá a las 21:00 con los encuentros del Grupo A. México intentará cerrar la fase de grupos con autoridad cuando enfrente a República Checa, mientras que Corea del Sur y Sudáfrica protagonizarán un duelo decisivo donde cualquier error podría resultar fatal.
Con la clasificación en juego y el margen de error cada vez más reducido, el Mundial entra en una etapa donde cada gol puede cambiar el destino de una selección y cada partido se convierte en una verdadera final anticipada.
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