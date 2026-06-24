El trono sigue siendo suyo: Messi festeja 39 años en la cima

Lionel Messi celebra este miércoles su cumpleaños número 39 en pleno Mundial 2026, donde ha alcanzado algunos de los pocos récords que le faltaban, y con la mira puesta en dos desafíos que se mantienen imbatibles desde hace décadas.

Tan solo dos partidos le bastaron al capitán argentino para romper algunos de los pocos récords que tiene pendientes.

Con el triplete que infligió a Argelia en el 3-0 del debut el pasado 16 de junio, el futbolista igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico en copas del mundo, con 16 tantos; batió el récord del brasileño Pelé en participaciones en goles en mundiales (24 contra 22); y se convirtió en el primer jugador que juega seis mundiales, cifra que igualó un día después el portugués Cristiano Ronaldo.

El doblete de este lunes ante Austria elevó la cifra de goles a 18 y lo dejó como líder absoluto, superando también a la brasileña Marta, que anotó 17 en mundiales femeninos.

Esa no fue la única marca que batió, ya que el triunfo ante los europeos fue su decimoctava victoria mundialista, una más que las 17 registradas por Klose, poseedor del récord hasta esta semana.

La victoria ante Austria representó además su sexto partido consecutivo en mundiales anotando goles (incluyendo en los últimos cuatro encuentros de Catar 2022), lo que le permitió igualar un récord en poder del francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho.

Además, amplió la diferencia con el resto en dos categorías en las que ya lideraba tras la coronación en Catar: más partidos y más minutos disputados en mundiales, en las que lo siguen el alemán Lothar Matthäus y el italiano Paolo Maldini respectivamente.

Tras asegurar la clasificación a la próxima fase a falta de un partido de la fase grupos, Messi tiene ahora la mira en dos marcas que todavía no ha logrado alcanzar.

La que más posibilidades tiene de lograr es la de máximo asistidor en mundiales, marca que ostenta el brasileño Pelé con 10, mientras que el argentino tiene ocho, igualado con el otro astro del país suramericano, Diego Armando Maradona.

El desafío más difícil del capitán albiceleste en cuanto a registros históricos es una marca lograda por Fontaine en Suecia 1958: trece goles en un solo mundial.

Messi cuenta la ventaja de que el Mundial 2026 ofrece la posibilidad de disputar un total de ocho partidos, mientras que Fontaine logró su récord en tan solo seis encuentros. Pese a esto, el argentino cuenta con una dura competencia, ya que jugadores como el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland también tuvieron un comienzo arrollador y ya cuentan con 4 tantos cada uno.

Un curioso récord negativo

Más allá de las marcas que ha alcanzado y las que podría alcanzar, el atacante del Inter Miami también batió un inesperado récord negativo durante el choque ante Austria de este lunes: ningún jugador erró tantos penaltis en la historia de los mundiales.

En 2018, el portero islandés Hannes Halldosrson contuvo un tiro cruzado al diez en un partido que terminó 1-1.

En 2022, por la tercera fecha de la fase de grupos, el polaco Wojciech Szczęsny frenó otro tiro al palo derecho, aunque esa parada no cambió la tendencia del encuentro y Argentina ganó 2-0.

Este lunes, el portero Alexander Schlager vio pasar el tiro del capitán mientras el balón pasaba a centímetros de su palo izquierdo.

Así desperdició la posibilidad de abrir el marcador, pero lo hizo minutos después con un remate de zurda que abrió el camino para la clasificación de Argentina y le permitió festejar su cumpleaños 39 como máximo goleador en la historia de los mundiales. EFE

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