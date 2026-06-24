Rodrigo Paz agradece respaldo de la OEA ante conflictos sociales que enfrentó el país

El presidente Rodrigo Paz Pereira aseguró este miércoles que Bolivia recibió el respaldo de varios países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) frente a los hechos registrados durante más de 50 días de bloqueos y movilizaciones que afectaron distintas regiones del país.

Durante su discurso en el acto central por el Bicentenario de la Policía Boliviana, realizado en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, el mandatario destacó que la comunidad internacional expresó su apoyo a la institucionalidad democrática y a las medidas adoptadas por el Gobierno para restablecer la transitabilidad y el orden público.

“Gracias a más de trece, catorce naciones que el día de ayer (martes) desde la Organización de los Estados Americanos han respaldado nuestra democracia y reafirman que la voluntad por donde vamos es el camino”, manifestó.

Paz sostuvo que el apoyo internacional representa una validación a las decisiones adoptadas durante la crisis, entre ellas la implementación del estado de excepción para enfrentar los bloqueos que paralizaron carreteras y provocaron pérdidas económicas millonarias.

Medidas constitucionales

El mandatario señaló que las medidas aplicadas buscaron evitar escenarios de confrontación y garantizar una salida institucional a los conflictos, priorizando el diálogo y el respeto al marco constitucional.

Asimismo, afirmó que los acontecimientos registrados durante las semanas de bloqueo evidenciaron la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y evitar que medidas de presión vuelvan a poner en riesgo la estabilidad del país.

“La democracia es firme: todo dentro de la democracia, nada fuera de ella. Todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella”, remarcó.

El jefe de Estado también destacó el papel de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas durante la emergencia, asegurando que ambas instituciones contribuyeron a recuperar la normalidad y garantizar la seguridad de la población.

Las declaraciones fueron realizadas en la Plaza Murillo, donde se desarrolló el acto central por los 200 años de la Policía Boliviana, en medio de una etapa marcada por la evaluación de los daños ocasionados por los bloqueos y los esfuerzos gubernamentales para fortalecer la institucionalidad democrática, consolidar la estabilidad del país y avanzar en la recuperación económica.

Mira la programación en Red Uno Play