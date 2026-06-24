Diputado Medinaceli: el país debe concentrarse ahora en la reconstrucción económica

El diputado Alejandro Medinaceli afirmó que el Gobierno pondrá en marcha un plan de reactivación económica tras los daños provocados por más de 50 días de bloqueos, una vez que el estado de excepción permitió recuperar la transitabilidad en gran parte del territorio nacional.

Estado de excepción

El legislador señaló que la prioridad ahora es reconstruir la actividad económica afectada por los conflictos y garantizar condiciones de estabilidad para los sectores productivos.

“No podemos volver a repetir lo que ha ocurrido estos últimos 50 días y este estado de excepción es el instrumento legal que nos permite ordenar el país”, sostuvo.

Medina destacó que la medida excepcional permitió liberar carreteras y restablecer gradualmente la circulación, gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Secuelas de los bloqueos

Según el parlamentario, las tareas actuales se concentran en la limpieza de vías y en la evaluación de los daños ocasionados por los bloqueos. Indicó que la reparación de carreteras demandará una inversión superior a los Bs 70 millones.

El legislador reconoció que los conflictos generaron un fuerte impacto en la economía nacional, afectando al comercio, el transporte, la educación y las actividades productivas, por lo que el Ejecutivo prepara medidas para impulsar la recuperación.

Abastecimiento garantizado

En materia de abastecimiento, Medina aseguró que el suministro de combustibles comenzará a normalizarse en los próximos días, luego de que se restableciera el tránsito de cisternas y se avanzara en la distribución desde los centros de almacenamiento.

Asimismo, indicó que el Gobierno trabaja en iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica y generar condiciones que permitan recuperar la confianza de inversionistas y sectores empresariales.

Recuperación económica

El diputado sostuvo que la recuperación económica requerirá el esfuerzo conjunto del Estado, los sectores productivos y la población, tras un periodo que calificó como uno de los más complejos para la actividad económica nacional.

Finalmente, remarcó que corresponde a la Justicia investigar y determinar responsabilidades por los daños ocasionados durante las jornadas de bloqueo, mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos en la reconstrucción económica y la estabilización del país.

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