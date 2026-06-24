IBCE advierte que los bloqueos dañaron la confianza, el empleo y la imagen de Bolivia

La subgerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), María Esther Peña, afirmó que los más de 50 días de bloqueos provocaron pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares, afectaron sectores estratégicos de la economía y deterioraron la imagen internacional de Bolivia.

"Unos pocos han dañado a todos los bolivianos". Con esa frase, María Esther Peña, subgerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), resumió el impacto que dejaron más de 50 días de bloqueos en el país y llamó a impulsar acciones urgentes para recuperar la economía nacional.

La ejecutiva sostuvo que la reactivación económica requiere un trabajo coordinado entre el sector público y privado, atendiendo las propuestas planteadas por los distintos gremios empresariales y productivos.

Según explicó, entre las medidas que podrían contribuir a la recuperación se encuentran la creación de mecanismos para preservar las fuentes laborales, bonos excepcionales destinados a familias vulnerables, alivios tributarios y la reprogramación de deudas para los sectores afectados.

"Lo importante es dar la liquidez necesaria al sector productivo y comercial porque el daño ha sido totalmente generalizado", señaló.

Peña indicó que las pérdidas económicas superan los 3.000 millones de dólares y alcanzan a prácticamente todas las actividades productivas del país. Entre los sectores más perjudicados mencionó al agropecuario, agroindustrial, exportador, importador, transporte, turismo y comercio.

Sin embargo, aseguró que el impacto trasciende lo económico. A su juicio, uno de los daños más profundos es el deterioro de la imagen país y la pérdida de confianza internacional construida durante años por los exportadores bolivianos.

"La confianza que un exportador logra con sus clientes en el exterior no se recupera de un día para otro", advirtió.

La representante del IBCE también lamentó las consecuencias sociales de los conflictos y recordó que varias familias bolivianas sufrieron pérdidas humanas durante las jornadas de movilización.

"¿Quién les va a devolver a esas personas a sus seres queridos?", cuestionó.

En ese contexto, pidió que no se repitan este tipo de medidas de presión y exhortó al Gobierno a implementar políticas orientadas a facilitar la inversión, la producción y las exportaciones.

Asimismo, alertó que más de un centenar de empresas enfrentaron serias dificultades durante las semanas de conflicto y algunas incluso estuvieron cerca de cerrar sus operaciones.

"Tenemos que trabajar codo a codo entre el sector público y privado para que las empresas sigan produciendo y generando empleos", afirmó.

Peña sostuvo que Bolivia también arriesga su reputación internacional como proveedor confiable de productos sostenibles y competitivos.

"Se ha puesto en juego la imagen y la credibilidad del país. Estábamos posicionando a Bolivia ante el mundo con productos verdes y de calidad. No dejemos que pocos destruyan lo que está construyendo todo un país", manifestó.

Finalmente, reiteró que la recuperación económica dependerá de las facilidades y medidas que adopte el Gobierno para impulsar la producción, las exportaciones y la inversión privada, además de garantizar que no vuelvan a producirse bloqueos que afecten el desarrollo económico nacional.

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