"Pocona fue el más perjudicado": reportan 900.000 pollos muertos y pérdidas de Bs 40 millones

El sector avícola del municipio de Pocona atraviesa una de sus peores crisis tras más de 50 días de bloqueos en el país. Según productores, las pérdidas alcanzan dimensiones críticas debido a la mortalidad de aves y la ruptura de la cadena productiva.

El presidente de los productores avícolas de Pocona, Wilson Mazala, informó que se registró la muerte de aproximadamente 900 mil pollos, lo que representa pérdidas cercanas a 40 millones de bolivianos.

“Pocona ha sido el municipio más perjudicado. Hay aves desnutridas que no pueden ser comercializadas y estamos esperando la llegada de alimentos para poder recuperarlas”, señaló.

Problemas de abastecimiento e insumos

Mazala explicó que ahora el sector enfrenta dificultades para recibir insumos básicos como soya desde Santa Cruz debido a la falta de diésel y a los retrasos en el transporte, luego de levantarse los bloqueos.

Aunque algunos camiones comenzaron a salir con carga, aún no llegan a destino, lo que retrasa la alimentación de las aves y complica la recuperación del sector.

Ruptura de la cadena productiva

Uno de los principales impactos es la interrupción del ciclo productivo. Durante el conflicto no se logró el ingreso regular de pollitos bebé, lo que generará un efecto prolongado en la producción.

“Durante el bloqueo no recibimos un solo pollito bebé. Cochabamba recibía 1,3 millones por semana y ahora apenas llegó 300 mil para el departamento; de eso, ninguno llegó a Pocona”, explicó Mazala.

En Pocona, el desabastecimiento es total, lo que obliga a esperar varios ciclos para restablecer la producción.

Tiempo de recuperación y proyecciones

Los productores estiman que la situación de emergencia podría extenderse al menos por dos semanas adicionales, mientras se estabiliza el alimento para las aves existentes.

Sin embargo, la recuperación completa de la cadena productiva tomará mucho más tiempo. Se prevé que el sector requiera entre 8 y 10 semanas para retomar el ciclo normal de producción, considerando además el tiempo de crecimiento de nuevas aves.

Impacto en pequeños productores y empleo

El vicepresidente de la Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA), Iván Carreón, advirtió que los pequeños productores serán los más afectados, debido a su limitada capacidad financiera.

“El pequeño productor es el más golpeado porque no tiene apoyo financiero suficiente. El mediano y grande se reactivarán más rápido, pero la cadena ya se ha roto”, indicó.

Carreón señaló que, tras los bloqueos, se generó una distorsión en el mercado: inicialmente subió el precio del pollo por la escasez, pero luego comenzó a bajar con el ingreso parcial de producto desde Santa Cruz.

Crisis y efectos a mediano plazo

El sector avícola advierte que las consecuencias económicas se sentirán en los próximos meses, debido a la falta de liquidez, las deudas acumuladas y la interrupción del ciclo productivo.

“Las pérdidas han sido altas; es como si el dinero se hubiera esfumado. Estamos en crisis y la recuperación tomará tiempo”, sostuvo Carreón.

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