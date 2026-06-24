¡Para no creerlo! La previa del partidazo de esta tarde entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026 ha dejado de lado los análisis tácticos para dar paso a una de las teorías más surrealistas, terroríficas y virales del año. No se trata de una lesión ni de una estrategia de Carlo Ancelotti: una famosa vidente asegura que hoy habrá una invasión extraterrestre en pleno partido y que los aliens se llevarán a las máximas estrellas del "Scratch".

El encuentro, clave para el Grupo C, se juega hoy a las 18:00 (hora de Bolivia) en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin embargo, millones de internautas admiten que sintonizarán el partido no solo por el fútbol, sino para mirar fijamente al cielo.

"Vi a los jugadores ser abducidos": La predicción que aterroriza a las redes

La responsable de este fenómeno viral es Vó Bahiana, una popular espiritualista brasileña que arrastra la impresionante cifra de 24 millones de seguidores en Instagram y TikTok. Visiblemente afectada y entre lágrimas, la vidente publicó un video afirmando que ha tenido el mismo sueño apocalíptico dos veces.

"Gente, tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. (...) La nave principal llegaba, una nave mucho más grande, y abducía a miles de personas del estadio. Veía muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Estoy muy asustada", relató la influencer.

La predicción se volvió ridículamente específica al tocar a los intocables de la "Canarinha": según Bahiana, un OVNI gigante secuestrará directamente a Vinícius Jr. y a Neymar en plena transmisión por la televisión mundial.

A pesar de las feroces críticas y burlas de otros sectores, la pitonisa se plantó firme en un nuevo video asegurando que "no tiene miedo a ser cancelada" y que lo que vio es completamente real.

¿La profecía de Baba Vanga?

Por si la advertencia de Vó Bahiana no fuera suficiente para encender las alarmas de los amantes de lo paranormal, los usuarios en redes sociales rápidamente conectaron sus dichos con una antigua profecía atribuida a la célebre clarividente búlgara Baba Vanga.

Según los creyentes de estas teorías, Baba Vanga dejó escrito que en el año 2026 ocurriría un evento sin precedentes: “Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá”. La coincidencia exacta con el Mundial ha hecho que las redes sociales exploten entre memes, teorías conspirativas y genuina curiosidad.

Lo que realmente se juega a las 18:00

Dejando los platillos voladores de lado, la realidad es que en la cancha se vivirá una auténtica batalla futbolística.

Brasil llega con 4 puntos tras empatar con Marruecos y golear 3-0 a Haití. Una victoria ante los europeos les asegurará el liderato del Grupo C.

Escocia se juega la vida: tiene 3 puntos y necesita sumar para sellar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Aunque está claro que no existe ningún sustento científico ni indicios reales de una amenaza alienígena, el internet ya decretó que este es el partido más bizarro del torneo. ¿Veremos un golazo de Vinícius... o un destello luminoso llevándoselo al espacio? La respuesta definitiva comenzará a rodar a las 18:00. ¡Preparen las pantallas y el cotillón!

Con datos de 20 minutos, Clarín y Cooperativa.

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