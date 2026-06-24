¿Qué dijo Carlo Ancelotti sobre el posible regreso de Neymar ante Escocia?

Desde las 18:00 horas, Brasil enfrentará a Escocia en un nuevo compromiso del Mundial, y todas las miradas están puestas en la posible participación de Neymar en este encuentro clave.

En la previa del partido, el técnico Carlo Ancelotti fue consultado sobre cuántos minutos podría disputar el delantero brasileño, generando expectativa en torno a su estado físico y su posible aparición en el once titular.

El estratega respondió con una frase que llamó la atención en conferencia de prensa:

“Yo puedo jugar 90 minutos caminando. Neymar está bien, puede jugar, estoy muy feliz con él”, dejando entrever confianza en la recuperación del atacante.

Con estas declaraciones, el panorama sobre la presencia del astro brasileño queda abierto, mientras el cuerpo técnico evalúa la mejor decisión para un partido que puede ser determinante en la fase de grupos.

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