La FIFA analiza cambiar una regla histórica de los penales en pleno Mundial 2026

La FIFA evalúa una modificación importante en el procedimiento previo a las tandas de penales del Mundial 2026. La propuesta apunta a cambiar la dinámica de los sorteos antes de las definiciones desde los doce pasos, con el objetivo de hacer el sistema más justo.

Actualmente, cuando un partido de eliminación directa termina empatado y debe definirse por penales, se realizan dos sorteos con moneda. El primero determina en qué arco se ejecutará la tanda y el segundo define qué equipo pateará primero.

La nueva propuesta busca reducir ese mecanismo a un solo sorteo. Bajo este sistema, el equipo que gane la moneda podrá elegir una de dos opciones: patear primero o escoger el arco donde se ejecutará la serie. El rival recibirá automáticamente la opción restante.

¿Por qué la FIFA quiere cambiar la regla?

El principal motivo es evitar que un mismo equipo acumule dos ventajas antes del inicio de la tanda. Con el modelo vigente, existe la posibilidad de que una selección gane ambos sorteos y quede favorecida tanto por el orden de ejecución como por la elección del arco.

Para la FIFA, esa situación puede influir psicológica y ambientalmente en una instancia de máxima tensión, donde cada detalle puede marcar el destino de una eliminatoria.

Comenzar pateando suele ser considerado una ventaja por la presión que genera sobre el rival, obligado a responder en cada turno. A su vez, elegir el arco también puede tener impacto si una de las porterías está frente a la hinchada propia o en una zona del campo con mejores condiciones.

¿Cómo sería el nuevo sistema?

Con la reforma planteada, solo habría un lanzamiento de moneda antes de la tanda.

El capitán ganador tendría prioridad para elegir entre:

Patear primero.

Escoger el arco de la definición.

El equipo contrario se quedaría con la alternativa restante.

De esta manera, ningún equipo podría quedarse con ambas decisiones al mismo tiempo, reduciendo la posibilidad de una doble ventaja antes del primer remate.

Una medida que podría aplicarse en este Mundial

La propuesta podría entrar en vigencia antes del inicio de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una etapa en la que ya no hay margen para empates y donde las tandas de penales pueden definir clasificaciones, eliminaciones y caminos hacia el título.

Sin embargo, la decisión final no depende únicamente de la FIFA. Cualquier modificación relacionada con las reglas del juego debe contar con la aprobación de la International Football Association Board, IFAB, organismo encargado de definir y actualizar el reglamento del fútbol.

Si la medida recibe luz verde, el Mundial 2026 podría convertirse en el primer gran torneo en aplicar este nuevo procedimiento en las tandas de penales.

La reforma no cambiaría la ejecución de los remates ni la cantidad inicial de cinco penales por equipo. El cambio estaría concentrado únicamente en el procedimiento previo: cómo se decide quién patea primero y en qué arco se desarrolla la definición.

En un Mundial ampliado, con más partidos y una nueva fase de dieciseisavos, la FIFA busca ajustar detalles que considera claves para reforzar la equidad competitiva.

La tanda de penales seguirá siendo una de las escenas más dramáticas del fútbol, pero ahora podría llegar con una regla pensada para que el azar no entregue demasiadas ventajas a un solo equipo.

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