¿Conviene devolver un anticrético en bolivianos? Claves legales y económicas

La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el valor del dólar en el mercado paralelo abrió un nuevo debate entre propietarios y anticresistas. La devolución en bolivianos puede ser válida, pero el contrato y el acuerdo entre partes son determinantes.

La falta de dólares en el mercado boliviano generó nuevas dudas sobre una operación frecuente como los anticréticos: ¿puede el propietario devolver el dinero en bolivianos cuando el acuerdo original fue realizado en dólares?

La respuesta depende de varios factores, principalmente del contrato firmado y del consenso entre ambas partes.

¿Es legal devolver un anticrético en bolivianos?

En Bolivia, el boliviano es la moneda de curso legal, por lo que los pagos en moneda nacional tienen validez. Una obligación expresada en dólares puede ser cancelada mediante su equivalente en bolivianos bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, el escenario puede generar conflictos si el contrato establece de manera expresa que la devolución debe realizarse en dólares estadounidenses.

Cuando no existe una cláusula específica que obligue al pago exclusivo en moneda extranjera, la devolución en bolivianos puede ser una alternativa válida considerando la normativa vigente.

El tipo de cambio es el punto de conflicto

Uno de los principales problemas aparece en la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el valor del dólar en el mercado paralelo.

Si el propietario devuelve el dinero utilizando la referencia oficial, el monto recibido por el anticresista puede no representar el mismo poder de compra que tenían los dólares entregados originalmente.

Por esta razón, aunque el pago en bolivianos pueda ser legal, la aceptación depende muchas veces del acuerdo entre las partes.

¿A quién beneficia esta alternativa?

Para el propietario, devolver en bolivianos puede resultar conveniente porque evita la necesidad de conseguir dólares físicos en un mercado donde existe escasez y un precio superior al oficial.

En cambio, para el anticresista puede representar una desventaja económica si necesita volver a comprar dólares o adquirir una vivienda, debido a la pérdida de capacidad adquisitiva frente al tipo de cambio paralelo.

¿Qué hacer si no hay acuerdo?

Si el anticresista rechaza recibir bolivianos y exige dólares, el propietario que busca cumplir con su obligación puede recurrir a mecanismos legales como la oferta de pago y consignación.

Este procedimiento permite demostrar la intención de cancelar la deuda y evitar que se considere un incumplimiento por falta de pago.

La conciliación, la salida más práctica

Especialistas en derecho civil recomiendan que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial.

Un documento firmado donde se establezca la forma de devolución, el monto, el tipo de cambio aplicado y la aceptación de ambas partes puede evitar futuros conflictos.

En un contexto de escasez de divisas, los anticréticos se convirtieron en uno de los escenarios donde más se siente la diferencia entre el valor oficial y la realidad del mercado cambiario boliviano.

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