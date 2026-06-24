Messi vs Cristiano en el Mundial: las tres rutas que podrían cruzarlos en 2026

La posibilidad de un nuevo capítulo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un Mundial vuelve a instalarse con fuerza, alimentada por el rendimiento de ambos jugadores en sus selecciones y el armado del cuadro de la Copa del Mundo 2026, donde el destino de cada equipo será clave para un hipotético cruce.

Argentina, con su posición ya clasificada a la siguiente instancia como líder de su grupo, se perfila para ingresar con ventaja al cuadro eliminatorio. En cambio, Portugal aún transita una definición abierta que podría ubicarlo en distintas posiciones dentro de su zona, lo que impacta directamente en el posible recorrido de ambos.

El primer escenario de enfrentamiento sería en los cuartos de final, siempre que Portugal termine como primero de su grupo y ambos equipos avancen sin tropiezos hasta esa instancia. Este cruce se daría en una fase temprana de eliminación directa, pero con enorme peso mundial.

La segunda opción aparece si el conjunto portugués clasifica como uno de los mejores terceros, lo que podría emparejarlo con Argentina en semifinales, elevando aún más la expectativa de un choque histórico en la antesala de la final.

Finalmente, el escenario más mediático sería una final entre Argentina y Portugal, siempre que ambos equipos avancen por lados opuestos del cuadro. Incluso existe una alternativa menos deseada, el partido por el tercer puesto, aunque con menor relevancia deportiva.

De esta manera, el sueño de ver nuevamente a Messi y Cristiano frente a frente por primera vez en un Mundial sigue abierto, dependiendo únicamente del camino que ambos logren construir en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo 2026 que se desarrolla en los Estados Unidos, México y Canadá.

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