El video viral que todos comparten en el cumpleaños de Messi

Si pasaste por TikTok, X o Instagram hoy, seguro te topaste con el famoso video. En pleno Mundial de 2026, los hinchas decidieron revivir el épico momento de hace unos años (en la Copa América 2021) cuando el plantel argentino armó un complot para irrumpir en la habitación de un Messi completamente dormido.

Con luces encendidas a la fuerza, cantos a todo pulmón y una lluvia de regalos "humildes" (que incluyeron un mate, un perfume y hasta un vino), la reacción de Leo medio dormido se volvió a ganar el corazón de millones. Por si fuera poco, el remate del video sigue siendo oro puro: un Sergio "Kun" Agüero echando a todos de la pieza para poder seguir durmiendo.

"¡Es que tú no le regalaste nada!", le gritó Otamendi al Kun en su momento. "Es verdad", confesó Leo entre risas.

Mientras el video del recuerdo acumula millones de reproducciones por segundo, Messi demuestra que la edad es solo un número. A sus 39 años, el astro argentino sigue compitiendo al más alto nivel, liderando a su selección en otra cita mundialista y dejando claro que la magia sigue intacta.

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