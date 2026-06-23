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Luto en la selección de Francia: fallece la madre de Didier Deschamps y viaja para asistir al funeral

El estratega francés se ha desplazado a Francia tras conocer el fallecimiento de su madre y para asistir a su funeral. 

EFE

23/06/2026 18:38

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Didier Deschamps, DT de Francia. Foto: EFE.
Francia.

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El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, no podrá dirigir los entrenamientos previos al encuentro frente a Noruega ni estará en el banquillo en el último partido de la fase de grupos (Grupo I) Noruega-Francia, previsto para el viernes próximo, debido al fallecimiento de su madre.

Según informó este martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en un comunicado, el técnico francés se ha desplazado a Francia tras conocer, en la mañana de este martes, el fallecimiento de su madre y para asistir a su funeral.

En consecuencia, no participará en la preparación inmediata del partido correspondiente a la concentración del equipo francés.

Según informó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, presente con la selección durante la preparación del Mundial en Estados Unidos, Deschamps ha confiado la dirección del grupo a su ayudante, Guy Stéphan, quien asumirá las funciones técnicas hasta su regreso.

En la nota, la Federación Francesa de Fútbol trasladó su apoyo al seleccionador y a su familia "en este momento tan doloroso", al tiempo que subrayó el respaldo institucional de toda la organización. EFE

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