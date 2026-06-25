Falló su predicción: la vidente de la abducción Brasil vs Escocia rompe el silencio

La vidente brasileña Vó Bahiana volvió a mostrarse en redes sociales luego de que no se cumpliera su llamativa predicción sobre una supuesta abducción extraterrestre durante el partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026.

La espiritualista, cuyo nombre real es Anatercia da Silva Gonçalves, había ganado notoriedad en los últimos días tras asegurar que tuvo sueños repetidos con una escena de caos en el estadio de Miami, donde una nave espacial presuntamente aparecería durante el encuentro para llevarse a futbolistas y espectadores.

Sin embargo, el partido terminó sin ningún episodio extraordinario. No hubo ovnis, no hubo interrupción extraterrestre y la predicción quedó convertida en uno de los temas más comentados de la jornada en redes sociales.

Tras el pitazo final, Vó Bahiana reapareció en sus plataformas digitales y evitó afirmar directamente que su visión había fallado. En lugar de eso, puso el foco en la repercusión que alcanzó su pronóstico.

La vidente aseguró que logró movilizar “al mundo entero” y remarcó que su comentario fue replicado en 144 países y en 55 idiomas distintos.

Además, afirmó que su predicción se convirtió en uno de los temas más hablados del día y destacó que permitió la creación de contenido para miles de usuarios, medios, páginas deportivas y comunidades digitales.

La predicción que se volvió viral

En los días previos al partido, Vó Bahiana había afirmado que soñó en más de una ocasión con alienígenas invadiendo la cancha durante el duelo entre Brasil y Escocia.

“Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, expresó en uno de los videos que se volvió viral.

También dijo sentirse asustada porque, según su relato, era la segunda vez que tenía ese sueño, por lo que interpretó la escena como un supuesto mensaje espiritual vinculado al partido.

En su descripción, la vidente mencionó que una nave principal descendería primero sobre el campo de juego y luego aparecería otra de mayor tamaño, capaz de absorber a cientos de personas presentes en el estadio.

Incluso llegó a hablar de unas 700 personas abducidas y mencionó entre los posibles afectados a figuras del fútbol brasileño.

Entre memes, temor e ironía

La historia generó una enorme repercusión en redes sociales. Miles de usuarios compartieron memes, bromas, videos y comentarios irónicos en la previa del partido, mientras otros siguieron el encuentro atentos a cualquier situación fuera de lo normal.

El relato también fue replicado por medios internacionales, que presentaron la predicción como una de las historias más insólitas del Mundial 2026.

Aunque el pronóstico no se cumplió, Vó Bahiana sostuvo que el impacto generado por su mensaje fue una muestra de su alcance y de la atención que logró captar en diferentes países.

La supuesta abducción nunca ocurrió, pero la predicción terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que acompañó la previa, el desarrollo y el cierre del partido entre Brasil y Escocia.

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