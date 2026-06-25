La emotiva sorpresa de la Selección Argentina que hizo emocionar a Messi en su cumpleaños

Lionel Messi vivió este 24 de junio uno de los cumpleaños más especiales de su carrera. En plena concentración de la Selección Argentina en Kansas City y mientras disputa lo que podría ser su última Copa del Mundo, el capitán recibió una emotiva sorpresa de sus compañeros y del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Los integrantes de la Scaloneta aparecieron en el comedor del hotel con camisetas personalizadas que llevaban imágenes de momentos compartidos junto al astro rosarino. Sin embargo, lo que más emocionó al campeón del mundo fue el mensaje impreso en la espalda de las prendas.

"A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos", decía la dedicatoria que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Cada jugador eligió una fotografía especial junto a Messi para inmortalizar en su camiseta. Algunos recordaron la conquista del Mundial de Qatar 2022, otros revivieron festejos de la Copa América o momentos únicos dentro y fuera de la cancha.

Rodrigo De Paul seleccionó una imagen abrazado al capitán frente a la tercera estrella conseguida en Lusail. Emiliano "Dibu" Martínez eligió una postal de la Copa América 2021, mientras que Lautaro Martínez apostó por una divertida selfie durante los festejos de los campeones del mundo en Buenos Aires.

También destacaron las imágenes elegidas por Julián Álvarez, Nahuel Molina, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi y otros integrantes del plantel, quienes quisieron rendir homenaje al futbolista que marcó una era en la historia del fútbol argentino.

Tras recibir el regalo, Messi agradeció el gesto a través de sus redes sociales y compartió imágenes de la celebración junto a sus compañeros, dejando en claro el fuerte vínculo que une a este grupo que hizo historia para el fútbol argentino.

A sus 39 años, y con cinco goles en apenas dos partidos del Mundial 2026, Messi sigue escribiendo páginas inolvidables. Esta vez, lejos de los estadios y los focos de los partidos, protagonizó un momento cargado de emoción que quedará para siempre en la memoria de la Selección Argentina.

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