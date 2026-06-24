Una hincha argentina desató un auténtico terremoto en las redes sociales tras compartir el video de "revancha" definitiva que le envió a su expareja en pleno partido de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Lo que comenzó como una dolorosa ruptura sentimental apenas un día antes de comprometerse formalmente, terminó convirtiéndose en el video más bizarro, aplaudido y viral de la Copa del Mundo.

Lejos de quedarse llorando en su casa tras el desaire amoroso, la joven decidió empacar sus maletas y cumplir el que originalmente era el gran sueño de su ex: viajar a la cita mundialista para alentar a la Albiceleste desde las tribunas. Con el fervor de la hinchada de fondo y una sonrisa de pura ironía, la protagonista grabó un mensaje demoledor dedicado a su antiguo compañero, identificado como Matías, recordándole que las acciones siempre traen consecuencias.

"Hola amor, ¿cómo estás? Mirá dónde estoy. ¿Te acordás que era tu sueño venir a ver el Mundial, gordo? Bueno, vine, me di el gustito. Como vos te diste el gusto de cortarme un día antes de que nos comprometamos, yo me di el gustito de venir a ver el Mundial, mirá. Me hubiese encantado vivirlo con vos, pero ya no estamos juntos porque me cag..., Matías. Me cag..., idiota. Te lo mando para que veas, porque nunca lo vas a ver en tu vida", dispara la joven con total contundencia frente a la cámara.

Sin embargo, el giro de tuerca que terminó por romper internet y hacer estallar los contadores de reproducciones llegó al final de la grabación. Con un tono aún más picante, la hincha giró la pantalla para mostrar a su acompañante de butaca, quien resultó ser nada más y nada menos que el amigo de Matías que solía causar discordia en la relación. "Y ¿te acordás, Mati, tu mejor amigo con el que vos te dabas celos? Mirá con quién vine. Contale lo bien que la pasamos viendo el partido. La próxima pensá antes de cag...", remató la mujer antes de cortar la grabación.

La inesperada historia de desamor, humor negro y justicia poética generó de inmediato miles de reacciones, debates y una oleada incontrolable de memes en plataformas como TikTok e X. Mientras la mayoría de los internautas catalogó el hecho como una de las venganzas más creativas e implacables en la historia de los mundiales, otros aplaudieron la increíble capacidad de la joven para transformar un momento de profunda tristeza en una experiencia inolvidable en el escenario más grande del fútbol.

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