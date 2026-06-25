Las celebraciones por el triunfo de México ante República Checa en el Mundial 2026 terminaron en una escena de caos y preocupación la noche del miércoles en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Decenas de aficionados se encontraban festejando la victoria de la selección mexicana cuando, según los primeros reportes, un conductor que circulaba por el bulevar Lázaro Cárdenas aceleró al encontrarse con personas sobre la vía, atropellando a varias de ellas.

Tras el incidente, elementos de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia, brindar asistencia a los heridos y resguardar la zona.

De acuerdo con información oficial, al menos 17 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a distintos centros de salud para recibir atención médica especializada.

La vialidad permaneció cerrada durante varias horas mientras los equipos de emergencia realizaban las labores de atención y las autoridades iniciaban las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El conductor fue detenido y quedó a disposición de las autoridades competentes.

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