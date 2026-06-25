Así está Venezuela horas después de la tragedia: miedo, ruinas y réplicas

La incertidumbre y el temor continúan en Venezuela tras los dos fuertes terremotos registrados la tarde del miércoles, que dejaron destrucción en varias regiones del país, colapso de edificaciones y la suspensión de actividades en medio de réplicas que mantienen en alerta a la población.

El analista Luis Toty Medina Gil describió un escenario crítico tras el evento sísmico, asegurando que el impacto humano y material es de gran magnitud.

“Lo ocurrido ayer tiene un alcance de miles de víctimas fallecidas y personas damnificadas. Se han cuantificado daños en infraestructura por cerca de 9 mil millones de dólares”, señaló.

Medina explicó que el epicentro se habría ubicado en el estado Falcón, afectando de forma severa el eje costero del país y provocando dos eventos sísmicos consecutivos.

“Las réplicas se han sucedido toda la noche. Hay amplias ciudades sin energía eléctrica, agua potable ni servicio de gas”, agregó, al advertir además la pérdida de conectividad en varias zonas debido a fallas en la telefonía móvil.

El especialista también indicó que aún no existen datos oficiales completamente consolidados sobre el impacto total y cuestionó la vulnerabilidad de las infraestructuras más antiguas.

“Los edificios que colapsaron datan de la década de 1950, construidos cuando no existían normas modernas de seguridad”, afirmó, destacando además la participación de la ciudadanía y el apoyo de sectores privados en las labores de rescate.

Desde Caracas, el panorama también es de preocupación. Una periodista en contacto con Red Uno describió una paralización general de la vida cotidiana.

“El país está dedicado a esto. El servicio de metro está suspendido en Caracas, la mayoría de las personas no acuden al trabajo. Farmacias, supermercados y zonas comerciales no están trabajando de forma regular”, relató, evidenciando el impacto del sismo en la rutina de la capital.

Balance oficial de víctimas

En medio de este escenario, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves un balance oficial de 164 fallecidos y 971 heridos, como consecuencia de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con apenas segundos de diferencia.

La autoridad también informó que se han contabilizado al menos 30 réplicas posteriores a los eventos principales, lo que mantiene la alerta en distintas regiones del país.

Asimismo, indicó que el estado La Guaira es el más afectado y fue declarado zona de desastre natural debido al colapso de múltiples edificaciones.

Mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños, Venezuela enfrenta una de las emergencias sísmicas más graves de los últimos años, con un panorama aún en desarrollo y miles de familias afectadas.

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