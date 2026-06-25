Rodrigo Paz expresa solidaridad con Venezuela tras el devastador terremoto

El presidente Rodrigo Paz expresó solidaridad del Estado boliviano con Venezuela tras los dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe de ese país y que provocaron una grave emergencia humanitaria.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario envió sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó la disposición de Bolivia para colaborar con el país vecino.

"En nombre del pueblo boliviano, expreso nuestra profunda solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela tras el terremoto que hoy golpeó su territorio. Nuestros corazones están con las familias afectadas. Bolivia se mantiene atenta y dispuesta a brindar el apoyo que sea necesario", escribió Paz.

El mensaje del mandatario boliviano se produce luego de que las autoridades venezolanas confirmaran que al menos 32 personas fallecieron y más de 700 resultaron heridas tras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 , registrados con apenas 39 segundos de diferencia.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez , declaró el estado de emergencia y señaló que La Guaira es la zona más afectada, con decenas de edificios colapsados y severos daños en infraestructura. Además, fueron suspendidos las clases, el servicio de metro y ferrocarril, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate con apoyo internacional.

El principal aeropuerto del país, Maiquetía , también fue cerrado debido a los daños ocasionados por los sismos, mientras equipos de emergencia mantienen operativos para asistir a los damnificados y localizar a personas atrapadas entre los escombros.

Mira la programación en Red Uno Play