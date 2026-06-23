Países de América condenan bloqueos en Bolivia y respaldan al gobierno de Rodrigo Paz

En una jornada marcada por el retorno paulatino a la normalidad en las carreteras del país tras el decreto de Estado de Excepción, la comunidad internacional cerró filas en apoyo a la institucionalidad boliviana. Un bloque de 16 países de América emitió este martes una declaración conjunta de alto peso diplomático, en la que condenaron enérgicamente los bloqueos de rutas que paralizaron al país durante más de siete semanas y respaldaron de forma explícita al gobierno del presidente Rodrigo Paz.

El documento fue impulsado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y suscrito de forma unánime por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú.

Una "amenaza" al orden constitucional

El pronunciamiento internacional, difundido este 23 de junio, califica las medidas de presión ejercidas por los sectores radicales como un intento deliberado de desestabilización democrática.

"Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio", señala textualmente el manifiesto.

Según los países firmantes, las movilizaciones correspondieron a una "minoría violenta" que pretendió desconocer los resultados electorales de las urnas de hace pocos meses, rechazando el diálogo e imponiendo un asedio que privó a la población civil de derechos fundamentales.

Dieciséis países de América condenan bloqueos en Bolivia

El saldo humanitario del conflicto en el país

Para los gobiernos de la región, el impacto del conflicto rebasó la protesta social legítima para convertirse en una vulneración a los derechos humanos de millones de bolivianos. El documento enfatiza los efectos más críticos vividos en las últimas semanas:

Pérdida de vidas civiles: Se denunció el fallecimiento de ciudadanos bolivianos que no pudieron acceder a atención médica, medicamentos o centros de salud de manera oportuna debido a la intransigencia en los puntos de cerco.

Desabastecimiento generalizado: Millones de ciudadanos sufrieron semanas de severas restricciones en el acceso a alimentos, combustibles y otros artículos de primera necesidad.

Fuerzas del orden agredidas: Se registraron múltiples reportes de policías heridos y lesionados con violencia en el ejercicio de sus funciones de desbloqueo.

El pronunciamiento internacional se da a conocer precisamente cuando el presidente Rodrigo Paz declaró este martes que "el bloqueo ha sido derrotado" tras la intervención de las fuerzas del orden bajo el amparo del Estado de Excepción constitucional dictado el pasado sábado.

Con las terminales de buses reanudando salidas y el abastecimiento normalizándose de forma progresiva, el bloque hemisférico instó a que los conflictos no vuelvan a las carreteras y se priorice la concertación.

"Respaldamos al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido", concluyeron las cancillerías de América, reafirmando su solidaridad con el pueblo boliviano.

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